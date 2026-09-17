15 controles carreteros y cierre de ramadas a las 3:00 horas: activan plan de seguridad por Fiestas Patrias en la región de Valparaíso

Con cientos de miles de personas desplazándose por la región de Valparaíso durante este fin de semana largo de Fiestas Patrias, autoridades de Gobierno activaron un plan de contingencia que considera refuerzos policiales, controles vehiculares, fiscalizaciones y medidas especiales para las principales zonas de celebración.

El delegado presidencial Manuel Millones detalló a Puranoticia.cl los principales componentes del dispositivo, entre ellos el aumento de la presencia de Carabineros y la definición de horarios para el funcionamiento de las grandes ramadas.

"Aumentamos la dotación policial con efectivos de Santiago. Tenemos 15 controles carreteros donde está la mayor cantidad de accidentes y muertes. Uniformamos las grandes ramadas a un horario de cierre a las 3:00 de la mañana", explicó.

Los horarios de cierre fueron coordinados con Carabineros, las Delegaciones Presidenciales Provinciales y los Municipios, estableciendo que las ramadas deberán cerrar sus accesos a las 00:30 horas, finalizar la venta de productos entre la 1:30 y las 2:00 y completar la evacuación del público a las 03:00 horas.

PARTIDO DE WANDERERS

Millones también abordó el operativo previsto para la mañana de este sábado 19 en Valparaíso, debido a la transmisión del partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid en una pantalla gigante instalada en calle Morris, pese a que la actividad –enmarcada en la final de la Copa Intercontinental Sub 20– no cuenta con autorización.

"En el caso de las celebraciones del Wanderers, que no están autorizadas, pero igual un privado que tiene una pantalla gigante la va a colocar a las 7:00 de la mañana y vamos a estar igual, aunque no tengan permiso. Ya lo coordinamos con la alcaldesa Nieto y vamos a estar con los dispositivos de Carabineros a las 6 de la mañana y con la Seguridad Municipal para que se pueda ver ese partido en la calle Morris", dijo.

Junto a los 15 puntos de control vehicular, el despliegue regional incluye la participación de la PDI, equipos fiscalizadores, funcionarios de Transporte y de la Autoridad Sanitaria. Además, se controlará la venta de alimentos sin autorización sanitaria, mientras los municipios reforzarán sus propios dispositivos durante las celebraciones.

ALEJO BARRIOS Y AV. ALTAMIRANO

Una de las situaciones especiales se registra en Valparaíso, donde las celebraciones del parque Alejo Barrios coinciden con las restricciones de tránsito derivadas de los socavones registrados en avenida Altamirano hacia el cerro Playa ancha.

"Tenemos 14 servicios de locomoción colectiva. Hicimos alargue de recorridos. Dejamos ciertas rutas para que puedan transitar cerca, en el entorno de las ramadas del Alejo Barrios. También lo coordinamos con los feriantes para tener despejado. Estamos colocando inyectores de taxis colectivos. Entonces van a haber muchas alternativas", comentó la máxima autoridad de Gobierno en la región.

En cuanto al tránsito por avenida Altamirano, se estableció que la vía funcionará en sentido de bajada hasta las 17:00 horas, para posteriormente invertir su sentido. Además, se permitirá el descenso de las personas desde las ramadas del cerro Playa Ancha hasta las 04:00 horas, utilizando una sola vía para la evacuación.

De esta manera, el plan establecido por la autoridad contempla medidas diferenciadas para las principales zonas de celebración, junto con controles para prevenir accidentes y reforzar la seguridad durante las jornadas de Fiestas Patrias.

PURANOTICIA