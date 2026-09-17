El Quisco se prepara para Fiestas Patrias con una “parrilla robusta pero austera” en El Totoral

Con la mirada puesta en potenciar el turismo y rescatar las tradiciones locales, la comuna de El Quisco afina los últimos detalles para recibir a miles de visitantes durante las celebraciones de Fiestas Patrias. Tras el reciente mega temporal en la zona, la comuna costera se alista para ofrecer una celebración familiar en el pintoresco pueblo turístico rural de El Totoral los días 18 y 19 de septiembre.

El alcalde de El Quisco, José Antonio Jofré, destacó en Puranoticia.cl que la planificación festiva busca equilibrar la calidad de los espectáculos con el resguardo de las arcas municipales:

“Vamos a hacer una parrilla robusta pero austera, estamos viviendo tiempos que hay que saber cuidar y manejar los presupuestos y no por eso tampoco no íbamos a hacer una bonita fiesta, así que la fiesta de la serenidad en el Totoral va a estar impeque, va a estar con mucha alegría”.

La festividad en El Totoral contará con acceso liberado y ofrecerá muestras gastronómicas, cervecerías locales y variedad de platos típicos. La programación artística incluirá grupos de distintas comunas, además del conjunto local que abre tradicionalmente los festejos:

“El conjunto del Totoral que toca en la iglesia, las misas a la chilena y que además con nosotros ahí la cueca a rabiar y ellos abren las fiestas siempre, así que nos sentimos bien orgullosos”.

“Es familiar y lo hemos cuidado mucho (…) se llena, pero de verdad se llena de familia y eso es lo que nosotros queremos seguir rescatando y cuidando”.

Por su ubicación estratégica a una hora de Santiago y sus conexiones viales por las rutas 68, 78 y la Carretera de la Fruta, El Quisco prevé una alta ocupación proveniente principalmente de la región Metropolitana, Rancagua y Valparaíso. Sobre el impacto de estas fechas para la economía local, el jefe comunal enfatizó:

“La única industria que tiene el Quisco es el turismo, entonces para eso hay que cuidarla”.

Además del panorama turístico, la autoridad comunal relevó la realización de iniciativas socioeducativas previas, como la "Fonda Inclusiva" y la "Pijada de Saberes", orientadas a más de 200 niños y niñas que participan en programas de enseñanza libre en la comuna.

En un ambiente distendido, el alcalde Jofré reafirmó su compromiso con el baile nacional en las distintas actividades territoriales:

“Yo creo que ya me he bailado más de 30 cuecas en estos dos días, pero lo hago con gusto, me encanta. Vamos a llegar al Totoral, también vamos a bailar cueca, porque de verdad que hay que cuidar las tradiciones”.

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