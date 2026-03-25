Nombramientos a cuentagotas: Gobierno designa Seremis de Medio Ambiente y Educación en la región de Valparaíso

El Presidente de la República, José Antonio Kast, nombró oficialmente a los primeros dos secretarios regionales ministeriales (seremis) para Valparaíso: se trata de Francisca Garay Retamal en Medio Ambiente y Juan Carlos Klenner Adams en Educación.

Tras el nombramiento, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, señaló que “la instalación del Gabinete Regional comienza a gestarse a partir de ahora, con estos primeros nombres de 21 seremis que es lo que constituye el Gabinete Regional. Así que estoy muy contento. Son personas profesionales, competentes y con trayectoria en servicio público”.

La autoridad aseguró que los demás seremis serán nombrados por el Gobierno en los próximos días y que comenzará a trabajar de inmediato con las autoridades asignadas para cada cartera, dado la urgencia de intervención que tienen las diferentes problemáticas y desafíos en nuestra zona.

“En los próximos días vamos a convocar a un Gabinete para fijar la línea de Gobierno en aquellas áreas que son más sensibles y urgentes para enfrentar durante el mandato del Presidente José Antonio Kast”, concluyó Millones.

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