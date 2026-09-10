Nogales suma nuevas sedes sociales y dos ambulancias con inversión regional

La comuna de Nogales tuvo una jornada marcada por importantes avances en infraestructura comunitaria y salud, tras la inauguración de dos nuevas sedes sociales y la entrega de dos ambulancias destinadas al Departamento de Salud Municipal.

La primera entrega se realizó en la población Juanita Fernández. en El Melón, donde se inauguró una nueva sede social financiada mediante el Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL) del Gobierno Regional de Valparaíso, con una inversión de $175.945.624, que permitió contar con un espacio adecuado para reuniones, actividades e iniciativas vecinales.

Asimismo, se concretó la entrega del proyecto de reposición de dos ambulancias básicas tipo AEB, que fueron adquiridas mediante el financiamiento FNDR, Circular 33, por un monto total de $137.326.000, que serán destinados al Departamento de Salud Municipal, fortaleciendo la capacidad de respuesta y atención de salud de la comuna.

De igual forma, se hizo entrega de la nueva sede social Pablo Neruda, iniciativa financiada a través del FRIL del Gobierno Regional que contó con una inversión de $175.133.401, permitiendo a las y los vecinos disponer de un lugar de encuentro para reuniones, actividades, celebraciones y distintas iniciativas para fortalecer la participación y la vida en comunidad del sector.

Ante estas inauguraciones, el gobernador Rodrigo Mundaca comentó que “si uno suma lo que hemos inaugurado el día de hoy, estamos hablando prácticamente estamos hablando de prácticamente $485 millones, casi $500 millones en iniciativas financiadas por el Gobierno Regional que ponen en la centralidad el bienestar de las personas".

"Estas sedes sociales son tremendamente importantes, son sedes sociales, comunitarias, donde la población se puede reunir, pueden intercambiar puntos de vista, pueden planificar el territorio, pueden trabajar colaborativamente por el bienestar de quienes habitan. Contento de lo que hemos hecho, contento de cómo hoy día la inversión pública se traduce en obras concretas. Y esto da cuenta de cómo hoy día también la inversión pública que administra el Gobierno Regional le sigue cambiando la vida a las personas y se las cambia para bien”, puntualizó.

Del mismo modo, la alcaldesa de Nogales, Leslie Pacheco, se refirió señalando que “hoy día estamos muy contentos porque inauguramos la sede Juanita Fernández en El Melón, la sede Pablo Neruda acá en Nogales, dos ambulancias que también son financiadas por el Gobierno Regional, así que estamos muy agradecidos que hayan aprobado esta iniciativa y que la inversión siga para nuestra comuna. Tenemos que crecer, tenemos que seguir creciendo y eso se hace en conjunto con el Gobierno Regional y los alcaldes, así que estamos muy agradecidos de los cores también, de los consejeros y consejeras que nos apoyan en las iniciativas. Estamos muy muy felices por las vecinas y los vecinos de Nogales y El Melón”.

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