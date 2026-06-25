“No tenemos nada que ver con El Olivar”: Entidad patrocinante Uno a Uno responde a cuestionamientos y apunta a "mala intención"

En medio de los cuestionamientos al proceso de reconstrucción del sector El Olivar, en Viña del Mar, tras el megaincendio de febrero de 2024, distintos antecedentes administrativos, denuncias internas y revisiones institucionales han puesto bajo escrutinio el rol de diversas entidades patrocinantes (ep) vinculadas a proyectos.

En ese contexto, el debate ha derivado en denuncias por supuestos conflictos de interés, cruces entre actores del sistema público y privado, y cuestionamientos sobre la ejecución de iniciativas destinadas a la reconstrucción de viviendas para familias damnificadas, donde ha sido mencionada la EP Uno a Uno SpA.

En conversación con Puranoticia.cl, la representante de esta entidad patrocinante, Soledad Monsalve, señaló que “creemos que fue muy mal informado el ministro Poduje por terceras personas, dado que nosotros no hemos construido y no tenemos ni un contrato en El Olivar. Es como que nos hubiesen invitado a una fiesta en la cual no conocemos ni siquiera al dueño de casa".

A ello agregó que “lo primero es desmentir que no tenemos nada que ver con El Olivar, absolutamente nada, y el ministro Poduje en la declaración anuncia incluso querella con el Consejo de Defensa del Estado, lo que malamente puede ser efectivo porque cualquier cosa que vayan a solicitar documentos de registros en el Serviu, nosotros no existimos para El Olivar". De hecho, aseguró que "en los proyectos regulares del Ministerio de Vivienda, nosotros recién estamos en fase de postulación. Tampoco hemos recibido ningún recurso por la vía normal”.

¿VÍNCULOS CON SERVIU?

Consultada por eventuales vínculos entre la entidad patrocinante y funcionarios del Serviu de Valparaíso, Monsalve explicó que “efectivamente los vínculos eran los que yo pude haber tenido con mi señora, pero ella renunció al Serviu y no trabaja desde febrero del 2025, por lo tanto malamente podría haber algún vínculo y, adicionalmente, algo que el señor Ministro quizás no comprenda es que el Serviu no es el que da los permisos para actuar a las entidades patrocinantes, sino que es la Seremi de Vivienda, por lo tanto son organismos independientes uno del otro”.

Respecto del trabajo desarrollado en Viña del Mar, la representante indicó que “efectivamente, es así, pero no como lo plantean ni en el comunicado ni en el reportaje de Radio Biobío. Lo que pasa es que en este caso es la gente la que elige libremente con qué entidad patrocinante trabajar y a nosotros nos buscaron los mismos supuestos beneficiarios, porque son unos proyectos que recién van a postulación. O sea, ni siquiera han sido seleccionados, ni siquiera han sido calificados, por lo tanto no hay ningún delito ni ningún conflicto de interés en aquello”.

Sobre el rol de otra EP cuestionada, Monsalve señaló que “Social Arquitectura nos cedió la parte arquitectónica, pero en ello no hay ningún conflicto de interés ni nada, porque yo supongo, y por lo que hemos averiguado, ellos han entregado a otras entidades patrocinantes sus proyectos, porque si no las familias se van a quedar sin atención por un problema que ellos tuvieron, lo cual es bastante injusto”.

ACUSA "MALA INTENCIÓN"

En relación a las críticas y el impacto público del caso, la representante sostuvo que “por eso nos referimos a que hay una mala intención detrás porque no trabajamos en El Olivar. Nosotros como entidad patrocinante tenemos todo en regla en la Seremi para la obtención del permiso para trabajar, no hay incompatibilidad de funciones, todo se hizo en regla mediante la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso en la entrega del anteproyecto arquitectónico, fueron las familias las que nos eligieron libremente".

Por ello, manifiesta que "por lo tanto para nosotros fue un balde de agua fría porque en rigor no entendemos a qué se debe: o el ministro fue mal informado de todo esto por terceras personas o hay una mala intención de frentón”.

Finalmente, consultada directamente por la eventual responsabilidad del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, en la situación, Monsalve concluyó diciendo que “nosotros pensamos que fue mal informado por terceras personas”.

Cabe hacer presente que el caso continúa en desarrollo en el marco de las investigaciones y revisiones administrativas en torno al proceso de reconstrucción de El Olivar, donde entidades patrocinantes han sido objeto de cuestionamientos públicos respecto de su rol, eventuales conflictos de interés y su participación en la ejecución de proyectos habitacionales tras el megaincendio de 2024.

PURANOTICIA