"No se derriten": Alerta tras fiscalización de frutillas con cobertura de "chocolate" que se vendían en El Tabo

Fiscalizaciones sanitarias llevadas a cabo durante este verano en la comuna de El Tabo, en la región de Valparaíso, encendieron las alertas tras detectar irregularidades en la comercialización de frutillas bañadas con una sustancia que no correspondería a chocolate.

El director de Seguridad Pública comunal, Pedro Rodríguez, confirmó que más de 600 kilos del producto han sido decomisados desde el 15 de diciembre.

"Nosotros hemos realizado algunas pruebas y tenemos alguna presunción de que estas frutillas no son de chocolate. Una, es que tapan las frutillas y no sabemos en qué condición están, tienen pelos, diferentes cosas", indicó.

"Además, las hemos expuesto a temperatura al sol y no se derriten. Por lo tanto, la presunción se mantiene de que es un producto que no sabemos de dónde ha sido manipulado", complementó.

"No tenemos certeza que tenga alguna autorización sanitaria de salud ni tampoco tiene patente municipal. Por lo tanto, es un peligro para nuestros veraneantes", añadió.

Rodríguez apuntó a que "no es un chocolate puro, un chocolate que sea bueno para la salud de las personas", además, hizo un llamado a la comunidad a "no consumir estos productos".

En imágenes obtenidas por T13, se ve que el producto fue expuesto a fuego directo con un encendedor. Si bien no se derritió el chocolate, lo que sí se obtuvo fue un olor similar al plástico quemado y el cambio de color a un café muy oscuro en el chocolate.

Por su parte, la ingeniera de Alimentos de la Universidad de Chile, Claudia Henríquez, expuso que "el chocolate tiene un punto de fusión, que es la temperatura a la que se derrite. Cuando es de manteca de cacao, se derrite a la temperatura corporal, es decir, entre los 36° y 37°".

La experta planteó que "cuando se usa un sucedáneo, se reemplaza por aceite de palma o de coco, que pueden tener distintos puntos de fusión, cercanos a los 40°".

Es decir, para comprobar si una cobertura es de chocolate de cacao o no, debe derretirse a una menor temperatura.

La profesional realizó un experimento con el equipo de CHV Noticias con algunas frutillas que vendían en la playa, estableciendo que a una temperatura de 37° casi no se derritió el chocolate.

Por otro lado, la nutricionista de la misma casa de estudios, Mylene Jequier, expuso una razón por la que habría que ser cuidadoso con este alimento: "Cuando la frutilla está expuesta al sol hay mayor probabilidad de crecimiento bacteriano".

"Tiene una alta cantidad de agua, al estar cubiertas de chocolate, el agua se mantiene ahí y también genera este crecimiento bacteriano", añadió.

Finalmente, señaló que "si está avinagrada no lo sabremos hasta que la probamos, pero podría ser demasiado tarde y estaremos con el riesgo de enfermarnos o intoxicarnos".

