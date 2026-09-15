No olvidar la cédula de identidad en Fiestas Patrias: Registro Civil de Valparaíso reitera su obligatoriedad para fondas y controles

En el marco de las festividades dieciocheras, la Dirección Regional del Registro Civil de Valparaíso reforzó el llamado a la ciudadanía a portar su cédula de identidad física en todo momento. La medida busca evitar contratiempos ante controles de las fuerzas de orden y seguridad, así como al momento de ingresar a recintos festivos o locales nocturnos.

El director regional del servicio, Carlos Loyola, explicó en entrevista con Puranoticia.cl la relevancia de andar con la documentación al día durante este periodo de celebración:

"Portar con un documento de identificación es muy relevante, sobre todo en estas fiestas, porque te permite también tener acceso hoy día, a las fondas, poder tener acceso también a los supermercados, donde quieres comprar alguna bebida alcohólica sobre los 18 años, que también te exige un documento de identidad".

CONTROL DE IDENTIDAD

Ante la eventualidad de ser abordado por Carabineros o la PDI sin el carnet físico, la autoridad precisó que se pueden utilizar alternativas como la licencia de conducir o el pasaporte. Sin embargo, de no contar con ningún documento válido, la persona se expone a ser trasladada a un recinto policial para su verificación de identidad.

"Si no andas con el carnet de identidad, es muy difícil que te puedan identificar, porque no hay un sistema que te pueda identificar en línea, directamente, donde diga que eres tú, por lo tanto van a tener que acompañarte a una unidad policial para poder identificar que eres la persona. No hay otra identificación en el país que pueda certificar", advirtió Loyola.

EN CASO DE EXTRAVÍO

Respecto a la cédula de identidad digital, la autoridad aclaró que, aunque funciona como un complemento útil, la legislación chilena actual no permite que reemplace a la cédula física como documento oficial de identificación personal.

"Hoy día la verdad que la cédula digital es un complemento y yo creo que en algún momento, ahí no nos completa nosotros, yo creo que es un tema de legislatura, que tendrán que identificar si efectivamente esta cédula digital se va a poder ocupar en alguna identificación para algo especial. Hoy día, lamentablemente, la legislación no permite que esta cédula se ocupe reemplazando la cédula física", señaló la autoridad.

En caso de pérdida o robo durante los días festivos, la recomendación principal es actuar con rapidez para evitar el mal uso del número de serie. Para ello, el usuario debe realizar un bloqueo temporal de forma inmediata a través del sitio web oficial del servicio (www.registrocivil.cl) o mediante la aplicación móvil CedulApp. Este bloqueo dura 48 horas y puede renovarse de forma continua hasta poder realizar el trámite presencial o solicitar la reimpresión del documento.

PURANOTICIA