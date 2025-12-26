“No fue causa del azar”: Diputado Barrios enciende la polémica al asegurar que hubo "incentivos" tras la megatoma de San Antonio

Revuelo causaron las declaraciones del diputado Arturo Barrios, quien durante la semana pasada en el canal Vía X aseguró que las personas que habitan la megatoma de San Antonio recibieron "incentivos" de parte de los dueños para tomarse el lugar, y así, luego de años de negociaciones, vender finalmente el terreno en el cerro Centinela.

"A la gente se le incentivó, de parte de los dueños, a tomarse ese lugar, para luego vender esos terrenos. Entonces finalmente no hubo un acuerdo con el Estado de Chile", sostuvo en concreto el parlamentario del Partido Socialista (PS) por el Distrito 7.

Bajo este contexto, Puranoticia.cl tomó contacto con el legislador oficialista para que precisara sus dichos, los que de todas maneras son vox populi. "Yo llevo seis meses de Diputado y he estado en cuatro ocasiones en el cerro Centinela. Y ahí existe evidencia de que se les incentivó para poder ocupar estos terrenos", señaló Barrios.

Luego, precisó que "ahora, la solución del Gobierno viene tarde, pero finalmente existe y a mí me parece bien. Una megatoma que tiene 40 cooperativas al interior, que tiene además 10.000 personas. Entonces, no estamos hablando de cualquier situación".

También explicó que advirtió esta situación cuando iba a reuniones y le mostraban videos. "Hay que observar que esto no fue producto del azar. Es evidente cuando hay 10.000 personas en un lugar y además donde esto nunca debió ocurrir", sumó.

El profesor de profesión continuó expresando que "esto no es causa del azar. Que lleguen a un lugar 10.000 personas, nadie podrá creer que eso es causa del azar, sino más bien que fueron oleadas. Ahora lo importante es que hay una solución. Acuérdate que hubo una mesa de negociación respecto a este tema durante mucho tiempo y finalmente los representantes de los dueños del lugar no llegaron a acuerdo".

Ahondando en por qué hace esta crítica a La Moneda, el representante del Distrito 7 sostuvo que "llega tarde porque a esto se le debió haber puesto coto hace mucho tiempo, pero finalmente la expropiación es una buena manera de solucionar".

Y luego reiteró que "la solución del Gobierno llega tarde. Pero ahora, bemoles más, bemoles menos, lo importante es que ha habido un punto de partida respecto a esta toma y a estas 10.000 personas que están habitando el cerro Centinela".

Por último, señaló que "lo otro muy importante es que la política habitacional que tiene nuestro Estado de Chile es absolutamente anacrónica. Hablamos de situaciones que llevan 12 o 13 años en comités de vivienda, donde no hay solución. Entonces, este es un incentivo para la mala forma de una toma".

