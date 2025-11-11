No cesa la contaminación en Puchuncaví: presencia de material particulado oscuro movilizó a la Policía Marítima a playa Ventanas

Contaminada amaneció una vez más la playa Ventanas, en Puchuncaví, en un hecho que la Armada asocia de manera preliminar a material particulado oscuro.

Una vez recibida la denuncia, personal de la Policía acudió a fiscalizar la situación, proceso que incluyó labores de limpieza por parte de las cuadrillas.

En ese sentido, el capitán de Puerto (s) de Quintero, capitán de Corbeta Francisco Maureira, explicó que"se recibió una información de una posible mancha oleosa varada en la playa Ventanas, ante lo cual se desplegó una patrulla de Policía Marítima a objeto de constatar la veracidad de dichos hechos".

Llegando al lugar reportado, la patrulla de la Armada de Chile pudo detectar que se trataba de material particulado oscuro, sustancia habitual en el balneario.

"La Autoridad Marítima se mantendrá realizando fiscalización de los protocolos establecidos y, a su vez, verificando que no haya ningún tipo de contaminación al medio ambiente acuático", sentenció el jefe (s) de la Capitanía de Puerto.

Desde la institución precisaron que se trata de un elemento habitual en la playa Ventanas, el cual aparece cada cierto tiempo, varando en la arena.

