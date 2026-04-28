Niño de 7 años fue baleado en medio de violento asalto a una parcela en La Cruz: delincuentes también golpearon a su abuelo

Un niño de siete años resultó herido por un disparo durante un violento asalto registrado en un domicilio de la comuna de La Cruz, en la región de Valparaíso, hecho donde también resultó lesionado su abuelo, un hombre de 68 años de edad.

El hecho es investigado por la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI), que ya realiza diligencias en una parcela ubicada en el sector de Pocochay, con el objetivo de dar con el paradero de los responsables del hecho.

Según informó el subprefecto Humberto Cortés, jefe de la BIRO de Concón, "por instrucción del turno de flagrancia del Ministerio Público, se solicitó la concurrencia de personal de esta brigada especializada junto al Laboratorio de Criminalística Valparaíso, hasta un domicilio ubicado en la comuna La Cruz".

De acuerdo con la autoridad policial, “ingresaron cuatro sujetos a rostro cubierto, premunidos de arma de fuego, quienes proceden a intimidar a sus víctimas”.

En ese contexto, "uno de estos efectúa un disparo, hiriendo a un menor de siete años de edad en su hombro”, detalló el oficial de la policía civil.

El niño se habría puesto a gritar aterrado, motivo por el cual uno de los delincuentes le disparó en el hombro derecho. Tras ello golpearon al abuelo para finalmente escapar del lugar con diversas especies. El adulto quedó con lesiones graves por una fractura.

En cuanto al estado de salud del niño, el subprefecto Cortés indicó que “se pudo verificar que el menor se encuentra estable, sin riesgo vital”.

El menor fue atendido por personal SAMU en el mismo lugar y luego se le trasladó hasta el Hospital Biprovincial Quillota-Petorca, siendo derivado luego al Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde quedó internado debido a su gravedad.

Finalmente, desde la PDI informaron que continúan las diligencias investigativas para identificar a los autores del hecho y concretar su detención a la brevedad.

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