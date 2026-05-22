"Ahora de nuevo todo en cero": el drama de familias de El Olivar que verán demolidas sus casas que estaban siendo reconstruidas

Angustia, incertidumbre y sensación de abandono es parte de lo que hoy viven familias del condominio Valle del Sol, en El Olivar, luego que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) confirmara el inicio del proceso de demolición de viviendas reconstruidas tras el megaincendio de 2024 y que presentan fallas estructurales.

La medida, impulsada por el ministro Iván Poduje, comenzó este viernes 22 de mayo en las primeras cuatro casas del sector, situación que ha generado profunda preocupación entre vecinos damnificados que, tras más de dos años de espera, veían en estas viviendas una posibilidad concreta de volver a empezar.

Sandra Villarreal, presidenta del condominio Valle del Sol, cuestionó duramente la decisión de demoler las viviendas, asegurando que "hay casas que ya están totalmente terminadas en el primer sector. Dicen que no quedaron bien, pero no era para demolerlas, sino que eran para repararlas. No era una demolición”.

Asimismo, acusó falta de diálogo por parte del Ministerio de Vivienda, afirmando que "lamentablemente el ministro no nos ha querido escuchar porque nosotros queríamos tener una reunión con él y la entidad patrocinante que nos iba a hacer el proyecto. No ha querido darles una audiencia para que puedan hablar y defenderse”.

La dirigenta también planteó la preocupación existente respecto a las soluciones habitacionales que el Serviu ha presentado como alternativa para las familias.

"Si bien, Serviu ha venido a presentarnos proyectos, para el 50% de mis vecinos no les sirve. Algunos sí podrán irse, pero los que no pueden pagar gastos comunes, los que no tienen, no pueden”, explicó Villarreal en conversación con Puranoticia.cl.

A ello agregó una situación que afecta especialmente a adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida, diciendo que "nos ofrecieron proyecto, pero no para las personas que tienen movilidad reducida, que no pueden optar a este nuevo que ellos quieren hacer. Entonces, ¿dónde quedan ellos?”.

El impacto emocional también ha golpeado fuertemente a quienes llevan más de dos años esperando recuperar la estabilidad perdida tras el megaincendio de febrero de 2024 que arrasó con más de 4 mil viviendas en la parte alta de Viña del Mar.

Mercedes Arancibia, vecina del condominio Valle del Sol, expresó la frustración que existe entre los damnificados de esta verdadera tragedia que le costó la vida a 138 personas, señalando que "ahora salen con todo esto, este retroceso que ha sido de años. A lo mejor para la gente es nada dos años, pero para nosotros sí”.

“Está todo paralizado en este momento y se demolió todo. Para nosotros esto era un respiro, ya que decíamos que era bueno y que vamos a ver por fin nuestras casas, pero ahora de nuevo todo está en cero”, añadió la dirigenta vecinal del sector.

Finalmente, lamentó la incertidumbre permanente con la que han debido convivir durante el proceso de reconstrucción, manifestando que "los meses pasan y los meses pasan, donde nos dan una información y después nos dan otra”.

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