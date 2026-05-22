¿Reconstrucción, desmantelamiento o demolición? Minvu inicia confuso proceso para retomar solución habitacional en El Olivar

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició este viernes 22 de mayo el proceso de reconstrucción en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, intervención ordenada por el ministro Iván Poduje que contempla, además, la demolición y desmantelamiento de viviendas afectadas por fallas estructurales detectadas en el marco de las obras ejecutadas por la constructora San Sebastián y por la entidad patrocinante Social Arquitectura, según señaló la cartera desde el lugar de los hechos.

Aunque inicialmente la convocatoria realizada por las autoridades apuntaba al comienzo de las demoliciones a las 10:00 horas en el pasaje Mamiña, finalmente la actividad fue presentada como el inicio formal del proceso de reconstrucción liderado por el Minvu en el sector siniestrado tras el megaincendio de febrero de 2024.

En ese contexto, el seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, Marcelo Ruiz, explicó que “el trabajo que se inicia hoy día es de reconstrucción de viviendas y, en ese contexto, hay un conjunto de viviendas en las cuales se va a efectuar un proceso de demolición”, precisando además que todo comenzó en el pasaje Mamiña y que, durante la tarde, se dio inicio al proceso de demolición en el mismo sector de El Olivar.

La autoridad detalló que el Minvu intervendrá un total de 170 viviendas y que, de ellas, 56 presentan un grado de avance importante en su construcción, por lo que serán sometidas a procesos de demolición o desmantelamiento en distintos puntos.

En esa línea, Ruiz señaló que “vamos a demoler en algunos casos, en otros casos vamos a desmantelar; todo depende del grado de avance de la obra. Hoy día iniciamos este hito con una vivienda, pero en este sector vamos a demoler cuatro y, a la vez, vamos a iniciar el proceso de reconstrucción en ocho viviendas”.

Respecto a las nuevas obras, el seremi indicó que el proceso constructivo estará a cargo de las empresas Kaweskar y Carreño, las cuales –según explicó– fueron escogidas por las propias familias bajo la supervisión del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu).

Sobre ello, subrayó que "el proceso de demolición está en el contexto del subsidio del decreto DS49, el cual está vigente. Son las familias las que seleccionan la vivienda y el Serviu opera como garante de la protección de las familias, garante de la protección del proceso y garante del buen uso de los recursos públicos”.

Ruiz sostuvo además que, mediante la supervisión del Serviu, el ministerio busca evitar que vuelvan a repetirse problemas vinculados a diseños estructurales o procesos constructivos deficientes como los detectados en el proyecto original.

En cuanto al marco legal de las demoliciones en El Olivar, afirmó que el plazo total estimado para estos trabajos es de tres meses y recalcó que no se requiere una orden de demolición debido a que “las viviendas no cuentan con recepción”.

Asimismo, explicó que el Minvu está actuando “dentro de las facultades y exigencias que nuestra legislación y nuestra normativa vigente nos permite. De forma precisa, nosotros estamos actuando dentro de la facultades que permite el artículo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que establece que el inspector técnico puede –previo informe fundado– ordenar la demolición de aquellas partidas que estén mal efectuadas, así que estamos actuando dentro de la legalidad existente”.

La autoridad regional también recapituló el origen de la medida, señalando que “lo que estamos haciendo es un proceso de reconstrucción de aquellas viviendas donde tuvimos que suspender los contratos con la entidad patrocinante y con la constructora, por razones que ya todos conocemos: problemas de diseño estructural y fallas constructivas. Y en ese contexto, hoy día estamos iniciando un proceso de reconstrucción de aquellas viviendas, donde el Estado toma control de ellas, mediante el Serviu”.

En relación con los recursos de protección presentados por algunos damnificados ante tribunales, Ruiz indicó que se trata de “un grupo muy minoritario de familias afectadas. Por supuesto, entendemos el dolor que tienen, pero también es importante señalar que la Corte no accedió al recurso de no innovar, lo cual nos habilita a nosotros a poder implementar el proceso de demolición para poder proteger a la familia”.

Finalmente, respecto al aplazamiento del inicio de las demoliciones –que originalmente estaban previstas para las 10:00 horas y fueron reagendadas para las 14:00 horas– el seremi expresó que “la demolición se está haciendo con la máxima premura que podemos, porque entendemos que aquí está la espera de las familias en juego. ¡Entendamos eso de una vez! Lo que pasa es que tenemos que hacerlo bien”.

Con ello, el Gobierno dio inicio formal a una nueva etapa del proceso de reconstrucción en El Olivar, marcada por la intervención directa del Estado a través del Serviu y por el reemplazo de las obras cuestionadas tras los informes técnicos que detectaron graves fallas estructurales y constructivas en parte importante del proyecto habitacional.

PURANOTICIA