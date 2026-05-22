Homicidio conmociona a Casablanca: hombre fue hallado al interior de auto abandonado

Un hombre fue encontrado muerto al interior de un vehículo abandonado en la ruta F-70, a la altura del kilómetro 18, en la comuna de Casablanca.

El hallazgo se produjo luego que se alertara sobre la presencia de un automóvil detenido a un costado de la carretera con sus luces de emergencia encendidas.

El fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), José Uribe, informó que “en su interior se encontraba una persona de sexo masculino, chileno, el cual se encontraba fallecido producto de impacto balístico del tórax”.

Asimismo, indicó que no se encontraron en el lugar "armas o algún otro indicio que pueda determinar alguna hipótesis”, razón por la cual se activaron una serie de diligencias investigativas especializadas para esclarecer lo ocurrido.

A raíz de este hecho, el Ministerio Público instruyó la concurrencia del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Sobre esto, explicó que "se constituyeron en el lugar para realizar las primeras diligencias para esclarecer el hecho y determinar la participación de terceros".

Cabe hacer presente que hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni tampoco de personas detenidas por este ecaso.

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