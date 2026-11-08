Niño de 3 años sobrevive a fatal accidente en Ruta de la Fruta: su abuela perdió la vida

Un viaje que comenzó durante la mañana de este sábado desde el sector de Convento, en la comuna de Navidad, terminó en tragedia para una familia de la Región de O’Higgins. Juana Godoy, de 44 años, se trasladaba junto a su nieto de tres años hacia San Antonio cuando el microbús en el que viajaban se vio involucrado en el fatal accidente de tránsito registrado en la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo. La mujer perdió la vida producto de la colisión, mientras que el menor sobrevivió y permanece hospitalizado.

De acuerdo con los antecedentes entregados por sus familiares, ambos habían salido temprano desde la localidad de Convento con destino a San Antonio, utilizando el servicio de transporte que conecta a distintos sectores de Navidad con la ciudad puerto.

Sin embargo, durante el trayecto, el microbús colisionó con un camión dedicado al transporte de áridos y un vehículo particular, en un accidente que dejó múltiples víctimas fatales y personas lesionadas.

Entre quienes fallecieron se encontraba Juana Godoy, mientras que su nieto de tres años resultó herido y debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital de San Antonio para recibir atención médica.

Según la información proporcionada por sus cercanos, el niño permanece internado en el recinto asistencial y se encuentra en condición estable.

El menor presenta lesiones en el rostro, por las que debe recibir curaciones y continuar bajo atención del equipo médico.

Pese a las heridas sufridas durante el accidente, sus familiares señalaron que su estado de salud se mantiene estable, antecedente que entrega tranquilidad respecto de su evolución mientras continúa hospitalizado.

FAMILIA ESPERA INFORMACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO LEGAL

Junto con la preocupación por la recuperación del niño, los familiares de Juana Godoy enfrentan los procedimientos necesarios para concretar la entrega de su cuerpo.

De acuerdo con los antecedentes disponibles, sus cercanos permanecen a la espera de que se confirme en cuál de las dependencias del Servicio Médico Legal (SML) se realizará la autopsia de la mujer.

Esta información resulta necesaria para avanzar en los trámites correspondientes y conocer los pasos que deberán seguir para recibir sus restos.

La Fiscalía informó que, debido a la magnitud del accidente, los cuerpos de las personas fallecidas serían distribuidos entre distintas sedes del Servicio Médico Legal, ubicadas en San Antonio, Valparaíso y Quillota.

La medida busca facilitar los procedimientos médico-legales y agilizar las labores de identificación de las víctimas.

Mientras esperan una respuesta sobre la situación de Juana Godoy, sus familiares continúan atentos a la recuperación del niño, quien permanece bajo observación médica en San Antonio.

TRAGEDIA QUE AFECTÓ A VECINOS DE NAVIDAD

El accidente ocurrió durante la mañana de este sábado en la Ruta de la Fruta, a la altura de la comuna de Santo Domingo, e involucró a un microbús de pasajeros, un camión de transporte de áridos y un automóvil particular.

De acuerdo con el balance informado durante la jornada, la colisión dejó 11 personas fallecidas y otras 15 lesionadas, entre ellas dos menores de edad, de tres y 11 años.

La tragedia ha afectado especialmente a la comuna de Navidad, desde donde provenían pasajeros del microbús que se dirigía hacia San Antonio.

Entre las historias que deja el accidente se encuentra la de Juana Godoy y su nieto, una familia que hoy enfrenta la pérdida de la mujer mientras espera la recuperación del menor y la información necesaria para concretar los procedimientos posteriores a su fallecimiento.

PURANOTICIA