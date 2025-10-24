Niño de 13 años está grave tras ser apuñalado por un adulto en fiesta escolar en El Quisco

Un niño de 13 años resultó gravemente herido luego de ser apuñalado en una riña provocada por un adulto, en medio de una fiesta escolar donde el cuarto año medio de un colegio de El Quisco despedía el año académico.

Mientras los alumnos, junto a sus padres, celebraban el fin del año en un centro de eventos arrendado en San Antonio, un confuso incidente derivó en una pelea, la cual habría tenido su origen en la expulsión de un sujeto de 35 años.

Este hombre regresó al lugar para amenazar a los asistentes a la fiesta, por lo que esperó a que terminara el encuentro para iniciar la riña donde este niño de 13 años resultó herido, siendo derivado al Hospital Van Buren de Valparaíso.

Carabineros informó a El Líder de San Antonio que el hombre bajó de un automóvil y comenzó a darle brutales golpes de puño a otro hombre adulto, para luego continuar con su hijo, a quien apuñaló en la zona torácica.

El menor de edad presenta lesiones de carácter grave, a la altura de las costillas y con dano al diafragma, motivo por el que fue trasladado desde el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio al Hospital Carlos van Buren de Valparaíso.

Carabineros trabaja en la ubicación del responsable de esta brutal agresión, la cual también dejó a un joven de 18 años con lesiones por golpes de puño.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA