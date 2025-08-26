Nieto va tras la autora del post de campaña de Sharp en redes oficiales del Municipio: remitió antecedentes ante el Ministerio Público

Un verdadero escándalo se desató en Valparaíso a raíz de una publicación a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad, específicamente de la Oficina de Migrantes, donde promovían la campaña de Jorge Sharp a la Cámara de Diputados.

En el afiche de campaña –subido como Historia en la cuenta de la Oficina de Migrantes– se ve al ex Alcalde de Valparaíso, junto a las palabras Sharp y Diputado, lo que causó la molestia de los concejales, pero también de la administración municipal actual.

De hecho la alcaldesa Camila Nieto reveló la semana pasada ante el Concejo Municipal que "tenemos identificada a la persona que está haciendo uso de la red, que está haciendo uso de la clave, porque es una persona que no es funcionaria municipal, pero no entregó las claves de manejo de la red social durante el traspaso".

Debido a esto, adelantó que estaban realizando las coordinaciones necesarias para presentar los antecedentes y hacer la denuncia ante la Policía de Investigaciones (PDI), en atención a que la responsable ya no es funcionaria de la casa edilicia. Asimismo, solicitaron remitir los detalles de lo ocurrido al Servicio Electoral (Servel).

Pero este martes 26 de agosto se confirmó que no bastó con estas acciones, sino que el caso escaló hasta el Ministerio Público: "En el marco del caso de usurpación de identidad de una cuenta municipal, la Municipalidad, desde nuestra Dirección de Asesoría, hemos puesto los antecedentes a disposición del Ministerio Público, para que sean las instituciones a cargo las que busquen e identifiquen a los responsables y que, en función de eso, se establezcan las sanciones que corresponden", comentaron desde la Municipalidad de la Ciudad Puerto.

De igual forma, plantearon que "las plataformas municipales, financiadas con recursos de todos los porteños y porteñas, deben estar al servicio de todos los ciudadanos y no al de una candidatura parlamentaria particular".

Por su parte, el concejal Jorge López, quien denunció lo ocurrido ante el órgano comunal, señaló a Puranoticia.cl que "espero que esta denuncia que he impulsado logre el objetivo de demostrar que la Municipalidad de Valparaíso no es un cónclave de campañas electorales. También estoy atento a la reacción del Servicio Electoral respecto a esta falta al período de campaña".

En lo inmediato, desde la casa edilicia porteña recordaron que en periodos electorales se evacúa un instructivo de Contraloría con las conductas y acciones que no deben llevar a cabo los funcionarios públicos, pero que tras lo ocurrido con las redes sociales de la Oficina de Migrantes se procederá a enviar nuevamente el documento a todos los trabajadores, de manera más cercano y resumido, para recordar estas prohibiciones.

PURANOTICIA