Nevadas en la alta cordillera obligan a suspender el tránsito en Los Libertadores

En base a comunicaciones entre las coordinaciones de Chile y Argentina, y en virtud de los reportes de sus vialidades, se decidió suspender de forma preventiva el tránsito internacional en el Complejo Fronterizo Los Libertadores para este lunes 20 de abril.

La medida afectará a todo tipo de vehículos debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios que se desplazan a través del Sistema Integrado Cristo Redentor.

El equipo chileno de coordinación informó que la medida obedece a condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), en especial en el territorio nacional, sutuación que no garantiza condiciones seguras de transitabilidad.

Según se dio a conocer, a partir de las 11:00 horas (horario de Chile) y 12:00 horas (horario de Argentina) de este lunes 20 de abril, se procedió al cierre de las barreras de Guardia Vieja en Chile y Uspallata en Argentina, respectivamente.

El túnel internacional cerrará a las 13:00 horas de Chile y 14:00 horas de Argentina.

Por último, el equipo del Complejo Fronterizo invitó a los usuarios a "monitorear las cuentas de twitter @UPFronterizos o @CFLosLibertador para mantenerse informado sobre condiciones del paso fronterizo antes de realizar su viaje".

PURANOTICIA