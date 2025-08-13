Nelson Venegas afirma que con Viñambres "somos una gran dupla" y apuesta por Insulza en la carrera por el Senado en Valparaíso

Mientras en Santiago avanzan las negociaciones para conformar la lista que reunirá eventualmente a siete partidos del oficialismo, el Partido Socialista (PS) ya ha definido de manera preliminar a los candidatos que competirían en la Elección Parlamentaria, especialmente en el Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso.

Se trata de la dupla que Puranoticia.cl denominó «Los Vevi», conformada por el diputado Nelson Venegas; y el ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, quienes buscarán unir fuerzas aprovechando que el primero es fuerte en las comunas que componen el Valle del Aconcagua y el segundo en la provincia de Marga Marga y alrededores.

Justamente para conocer detalles respecto de la conformación de candidaturas en el Partido Socialista, Nelson Venegas conversó con Puranoticia.cl sobre el tema, instancia en la que reconoció que con su eventual compañero de fórmula son muy fuertes.

"Él aporta una cantidad de votos importantes en un sector de la región y yo soy más del interior, más de la periferia, de Petorca, de Quillota, de Los Andes, de sectores que históricamente nunca fueron muy considerados. Yo soy de esa zona y obviamente que podemos hacer una gran dupla, pero eso está en el margen de las negociaciones que se están realizando. Pero claro que somos una gran dupla", sostuvo.

Asimismo, el parlamentario que buscará la reelección en noviembre recordó una encuesta a la que accedió este martes, donde aparecía en segundo lugar en la carrera por el Distrito 6. Sobre este punto, manifestó que "siento yo que tenemos una cantidad de votos bastante importante y, en una de esas, podemos lograr grandes desafíos y creo que es bastante interesante lo que pudiera ocurrir".

AÚN ESPERA LA LISTA ÚNICA

Pero más allá de los nombres que pudieran surgir para competir en representación del PS en Valparaíso, Nelson Venegas recalcó que lo importante es lo que ocurre en las negociaciones que se están llevando a cabo en la región Metropolitana.

"Todos estamos a la espera de las negociaciones porque, al final, todo depende de lo que ocurra durante este fin de semana, que en definitiva es el principio de todo el resto de los días que vienen en estos meses", planteó el Diputado del Distrito 6.

Bajo este contexto, reconoció que aún tiene esperanzas que surga definitivamente la lista parlamentaria única: "Yo, como político avezado, con cierto grado de experiencia, todavía tengo la esperanza de que lleguemos a una lista única porque, además, es necesario. Si no, habrá una lista bastante grande, una lista potente dentro del mundo del oficialismo y una lista bien chiquitita, de partidos más pequeños".

"Si dijeran que hay una gran cantidad de candidatos sonando, pero no, no los hay, entonces los van a tener que ir a buscar y esa es una locura porque al final eso desprestigia la política y la gente que ve todas estas cosas dice que la política no sirve para nada y luego dice que el Congreso no sirve para nada, y se va a incubando un discurso autoritario. Por eso la responsabilidad de la política es fundamental", comentó.

FACTOR INSULZA

Luego, Venegas ahondó en la importancia que tiene el Partido Socialista al interior de las dos coaliciones que componen el oficialismo, afirmando que su rol es "estratégico" y que, a su vez, puede ser el gran "articulador" para generar unidad entre las fuerzas.

Explicando este punto, sostuvo que un ejemplo de ello es la historia del senador José Miguel Insulza, quien está siendo sondeado por la colectividad para que compita por la reelección, pero esta vez no por Arica y Parinacota, sino que por Valparaíso.

"Hoy día tenemos eventualmente la candidatura de José Miguel Insulza, donde algunos dicen que es mayor, pero yo quiero preguntar si usted tuviera que operar a su hijo, del cerebro, que es la operación más compleja, ¿con qué médico lo opera? Yo personalmente lo operaría con el médico más experimentado, el que más sabe, el que tiene más conocimiento", analizó el parlamentario socialista.

"Bueno, si nosotros en Chile estamos viviendo una crisis, ¿no va a ser bueno acaso que existan políticos de la categoría, de la experiencia, de la prudencia, de la ponderación, de la tolerancia, del conocimiento, que tiene José Miguel Insulza? Eso es el Partido Socialista y yo creo que el PS puede cumplir un rol fundamental articulando a las fuerzas progresistas para tratar de resolver los grandes problemas que hoy cruzamos, que no sólo son coyunturales, sino que son políticos", sentenció.

PURANOTICIA