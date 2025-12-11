«Navidad Segura»: Municipalidad de Villa Alemana refuerza su despliegue en la antesala de las fiestas de fin de año

La Municipalidad de Villa Alemana lanzó la campaña preventiva «Navidad Segura», un reforzamiento integral de su estrategia de Seguridad Pública para el periodo navideño, con un despliegue preventivo de alta intensidad en los principales ejes comerciales del centro de la comuna.

El operativo, que se extenderá desde el 9 al 24 de diciembre, contempla patrullajes focalizados las 24 horas del día, vigilancia aérea mediante dron, monitoreo continuo desde el sistema CCTV y la habilitación de Puntos Seguros Municipales para la atención de vecinos y visitantes.

El objetivo central de estas acciones es disminuir los delitos de oportunidad —como robos por sorpresa, lanzazos y hurtos— así como incivilidades y comercio ilegal, fenómenos que aumentan durante estas fechas debido al incremento del flujo peatonal y las aglomeraciones propias de la temporada.

Desde la Dirección de Seguridad Pública se están coordinando diariamente operativos con Carabineros, a través del convenio OS14, reforzando la presencia territorial mediante patrullajes mixtos que permiten una cobertura más eficiente y una mayor capacidad de respuesta. Esta acción integrada busca optimizar el control del entorno urbano, reducir los espacios propicios para la ocurrencia de ilícitos y fortalecer la percepción de seguridad, especialmente en sectores de alta actividad comercial.

Como parte del plan, también se implementan puestos fijos de vigilancia en zonas estratégicas y se intensifica el patrullaje preventivo durante horarios punta, priorizando aquellos puntos donde históricamente se registra mayor afluencia de personas y concentración de delitos. A este trabajo se suma el despliegue del Programa Calle, el Área Social de la Dirección de Seguridad Pública, SENDA Previene y Lazos, equipos que durante este periodo estarán intensificando las labores de acompañamiento a población vulnerable, apoyo comunitario y difusión de campañas preventivas vinculadas al autocuidado, la convivencia y el consumo responsable.

La campaña preventiva «Navidad Segura», iniciativa orientada a promover medidas prácticas de autocuidado y fortalecer el vínculo con la comunidad en un periodo de alta demanda comercial, busca también potenciar el comercio formal en Villa Alemana mediante el mejoramiento del entorno del centro comercial de la comuna, a través de estas medidas de seguridad.

El alcalde Nelson Estay destacó que "hoy día estamos dando un hito importante para la ciudad. Estamos reinaugurando un acto que hace muchos años que no se hacía, que es Navidad Segura. A contar de hoy y hasta finales de año vamos a tener la caseta de Seguridad Pública, vamos a tener 24 horas permanentemente vigilancia de nuestra seguridad pública, vamos a tener un dron también que va a estar operando. Invitamos a la gente a que nuevamente tome la confianza en nuestra ciudad, que volvamos a cerrar más tarde. Vamos a dar las garantías de seguridad y de tranquilidad para que puedan realizar sus compras en forma eficiente”.

Desde la Cámara de Comercio de Villa Alemana y Peñablanca, su presidente Carlos Cisternas valoró el esfuerzo municipal en materia de seguridad. “Nos encontramos muy satisfechos por esta medida, por el despliegue que va a haber hoy día en términos de seguridad pública, lo que va a permitir que nuestros clientes de la comuna y de ciudades adyacentes nos puedan visitar y tengan la certeza que van a venir a comprar a un comercio seguro, donde ya no vamos a tener el comercio ambulante que tan mal estaba haciendo la comuna y a nuestros comerciantes establecidos. Así que nos encontramos realmente muy satisfechos”, sostuvo.

El director de Seguridad Pública, Claudio Mendiboure, añadió que “la Municipalidad se va a desplegar en pleno en el territorio para marcar la presencia municipal y de esa forma hacer que los clientes vuelvan a confiar en el comercio establecido. La presencia va a ser 24/7 y va a salir gente desde el sector central hacia los demás cuadrantes de nuestra comuna. El radio efectivo va a ser en todo el sector central, las calles más conocidas con presencia permanente durante todo el día y toda la noche. La caseta de seguridad instalada en Paseo Latorre va a tener permanentemente dos personas que van a brindar seguridad y además información a las personas y transeúntes que vengan a la comuna, y en definitiva van a haber más de 10 personas desplegadas en forma permanente dentro del sector central”.

Para la comunidad, estas medidas también representan un avance en tranquilidad y confianza. La vecina Marisel Córdova valoró positivamente la implementación: “Me parece fantástico, porque en Villa Alemana hay mucha gente de la tercera edad y es buenísimo que esté la caseta para que se sientan más seguros. Yo encuentro igual que Villa Alemana es un lugar seguro, tranquilo. Pero toda medida que dé más tranquilidad a la gente es buenísimo. El sacar los ambulantes de la calle encuentro que es fantástico, porqueaunque la gente tenga que trabajar, hay maneras de hacerlo. Y aquí era un despelote de gente, robo, tráfico, y así despejado uno se siente más segura. Así que es mucho mejor”.

