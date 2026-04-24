Narcotest desnudan cruda realidad del transporte en Valparaíso: cuatro micreros detenidos en un par de horas en Av. España

Durante la mañana de este viernes, personal de Carabineros y Senda desplegaron un masivo operativo de fiscalización en la Avenida España, principal arteria que une Valparaíso y Viña del Mar. La instancia, que hasta el momento registra 86 vehículos y máquinas de locomoción colectiva fiscalizados, dejó al descubierto una preocupante situación en el transporte público.

De acuerdo a los resultados del narcotest, cuatro choferes de microbuses fueron retirados de circulación: tres por presencia de cocaína y uno por marihuana. Este último sujeto presentaba antecedentes por robo en lugar no habitado y amenazas.

El Delegado Presidencial Regional, Manuel Millones, quien encabezó la jornada, manifestó su inquietud ante la rapidez de los hallazgos. “Es sorprendente que, a estas horas de la mañana de este viernes, en menos de una hora, tengamos tres hallazgos en conductores con droga”, señaló la autoridad, añadiendo que “si hiciéramos controles a todos, el resultado sería mucho más complejo”.

Asimismo, Millones hizo un llamado directo a los empresarios del rubro: “Los dueños de las máquinas deberían, aleatoriamente, en las garitas, hacer este control (...) queremos volver a resaltar el trabajo de Senda y de Carabineros en estos controles que continuaremos haciéndolos”.

SEGURIDAD Y PREVENCIÓN

Desde el organismo técnico, el director de Senda Valparaíso, Carlos Colihuechún, enfatizó que la conducción es “incompatible con el consumo de sustancias y con el consumo de alcohol”. El directivo recalcó la necesidad de mantener estos equipos médicos en terreno para “sacar de circulación a aquellos conductores que lo hacen bajo algún consumo de sustancias”.

En esa línea, la Comandante Marycarmen Mediavilla, Subprefecto de los Servicios de Valparaíso, recordó la responsabilidad que pesa sobre los choferes: “Bajo su custodia, mantenemos familias, las cuales deben llegar a sus hogares sin ningún tipo de novedad. Es importante que las autoridades nos ocupemos y trabajemos constantemente en la fiscalización”.

CIFRAS DEL OPERATIVO

Alcance actual: 86 vehículos controlados (proceso en desarrollo).

Balance anual: En lo que va de 2026, se han realizado 91 operativos regionales de narcotest a buses, sumando un total de 14 conductores detectados con presencia de drogas mientras ejercían sus funciones.

PURANOTICIA