«Music Cities Awards 2024»: Viña del Mar gana concurso internacional por aporte del Festival de la Canción al desarrollo comunal

Entre más de 300 candidaturas, de 19 países de seis continentes, la ciudad de Viña del Mar ganó un inédito premio en el concurso «Music Cities Awards 2024», por el impacto que genera el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el que fue recibido por la alcaldesa Macarena Ripamonti en el evento que se realizó en Riyadh, Arabia Saudita, al cual fue invitada por la organización.

“Viña del Mar ha ganado un premio internacional, a través del Festival de la Canción de Viña del Mar, en la categoría Best Initiative Using Music for Economic, Social, or Community Development" (Mejor iniciativa usando la música para el desarrollo económico, social o comunitario de la ciudad), y lo hemos hecho a través de la organización Music Cities Awards”, detalló la jefa comunal.

La alcaldesa agradeció y manifestó “lo honrada que me siento con la organización que ha premiado una trayectoria histórica, identitaria y económica de nuestro Festival, que es uno de los más antiguos del mundo y no es solamente parte de la tradición de Viña del Mar, sino que también de todo nuestro país”.

Sobre el impacto del certamen musical, Ripamonti sostuvo que “en el mes de febrero, cuando se realiza nuestro Festival, todos los ojos del país se posicionan en la ciudad de Viña del Mar, a propósito de este Festival que tiene más de 60 años”.

Por ello, afirmó que “este es un reconocimiento a todo el trabajo que hemos hecho de posicionamiento y propuesta de valor para que este Festival pueda brillar cada día, pueda perdurar en el tiempo, probablemente 60 años más, y que pueda atraer y ser identificado también por las nuevas generaciones. Agradecemos a la organización y damos un saludo a todos nuestros colaboradores que permitieron este gran reconocimiento”.

LA MÚSICA EN LAS CIUDADES

El «Music Cities Awards 2024» destaca el papel fundamental que desempeña la música en la configuración del tejido cultural, económico y social de las ciudades.

El proceso de selección estuvo a cargo de un jurado internacional compuesto por 10 expertos que trabajan en la vanguardia de la música y el desarrollo urbano, entre ellos: Annika Park, estratega independiente, marca/cultura/innovación; Christina Ballico, profesora de Música y Cultura visual de la Universidad de Aberdeen; Enrique Avogadro, promotor cultural y creativo, Pulmón Creativo; Helen Glengarry, directora de la industria musical de la ciudad de Gold Coast; Khadija El Bennaoui, jefa de Artes Escénicas, Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi; Lawrence “Boo” Mitchell, ingeniero, productor, compositor y ganador del premio Grammy, propietario de Royal Studios; Nada Alhelabi, directora general de Fundación MDLBeast; Panos A. Panay, presidente de la Academia de la Grabación; y Raoul Rugamba, fundador de Hobe Agency & Africa in Colors.

Organizado por Music Cities Events (parte de Sound Diplomacy Events & Education), los premios Music Cities Awards son una plataforma reconocida internacionalmente que exhibe proyectos que demuestran cómo la música puede transformar los entornos urbanos.

En su quinto aniversario, el concurso se ha convertido en un archivo vivo de las mejores prácticas de promoción de la música del mundo.

La competencia cubre 11 categorías, desde premiar a la “Mejor ciudad musical mundial” hasta destacar iniciativas que trabajan en la intersección de la música y la tecnología, la diversidad, la participación de los jóvenes, la sostenibilidad, los bienes raíces, la salud, el turismo, la economía nocturna, la planificación urbana y más.

VIÑA, CIUDAD GANADORA

La participación de Viña del Mar en los Music Cities Awards 2024 subraya el compromiso de la ciudad con la innovación cultural y el desarrollo comunitario. Este reconocimiento internacional consolida a Viña del Mar como un modelo a seguir en América Latina y el mundo, en cuanto al uso de la música como catalizador de cambios positivos en la sociedad y en el desarrollo económico.

La postulación fue gestionada, de manera inédita, por el Municipio de Viña del Mar, a través del Departamento de Turismo para relevar el Festival, su historia y su aporte al desarrollo de la ciudad.

