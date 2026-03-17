Museo de Historia Natural de Valparaíso recibe más de 50 piezas arqueológicas que fueron recuperadas por la PDI

El Museo de Historia Natural de Valparaíso se convirtió en el custodio de más de 50 piezas arqueológicas, de incalculable valor para el acervo histórico nacional, que fueron recuperadas por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) Valparaíso, en el marco de un procedimiento por el Delito de Apropiación de Monumento Nacional, efectuado en la localidad de Paihuano-Alcohuaz, en la región de Coquimbo.

En la oportunidad, se efectuó una entrada y registro al domicilio de un anticuario local, quien mantenía en su poder restos bioantropológicos y piezas de distintas culturas precolombinas, que datarían de entre 400 a 500 años antes de la llegada al continente americano.

Cabe señalar que el conjunto de especies patrimoniales, que contiene piezas de alfarería, líticos, textiles y restos bioantropológicos, fueron entregadas para pericias y custodia al director del museo, Sergio Quiroz, por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), encabezados por el prefecto Patricio Rojas, jefe de la Jefatura nacional de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Jenadema), acompañado de la jefa (s) de la Prefectura Provincial Valparaíso, subprefecta Alejandra Cuevas; del jefe de la Bidema Valparaíso, subprefecto Cristian Vega; y personal policial.

Respecto del contexto de la incautación de las piezas patrimoniales, el jefe de Jenadema manifestó que “son hechos que no se dan siempre, son hechos escasos, pero hacemos un llamado para que se denuncie este tipo de situaciones. Muchas veces por desconocimiento se mantienen este tipo de especies en poder de particulares, lo que la Ley prohíbe”.

Por su parte, el jefe de Bidema Valparaíso, subprefecto Cristian Vega, explicó que las investigaciones llevadas a cabo por la unidad especializada, dejan en evidencia el compromiso de la Jenadena y de la PDI en su conjunto, por la protección del Patrimonio Cultural, que no es propiedad del Estado, sino de todos los chilenos, como nación. Agregó que, “la entrega de las piezas al museo, tienen como principal objetivo que se establezca el origen y data de las mismas, mediante pericias especializadas”.

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