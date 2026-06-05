Comunidad del Colegio María Auxiliadora se toma las calles de Viña para protestar contra cierre anticipado: "No nos queda tiempo"

Una profunda crisis financiera y administrativa mantiene en vilo el futuro del Colegio María Auxiliadora de Viña del Mar. Ante el temor generalizado de un cese anticipado de funciones a mitad de año, el Sindicato N°1 de Trabajadores convocó este viernes 5 de junio a una marcha pacífica que tiñó de negro las calles céntricas de la Ciudad Jardín para exigir respuestas del Ministerio de Educación.

La movilización, que comenzó al mediodía desde las dependencias del establecimiento, avanzó por la avenida Libertad con destino al Municipio y, posteriormente, hacia la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación.

Con el resguardo de turnos éticos en el recinto para proteger a los estudiantes, la comunidad educativa —compuesta por cerca de 670 alumnos— busca visibilizar una preocupante realidad: según los antecedentes financieros, el establecimiento cuenta con fondos para asegurar las remuneraciones solo hasta el mes de agosto, arriesgando el término del año académico 2026.

La génesis del problema se arrastra de la gestión de la antigua sostenedora, cuya administración provocó una severa caída en la matrícula y no dejó un contrato de arriendo vigente para el inmueble por los cinco años requeridos. Debido a estas irregularidades, la Superintendencia de Educación resolvió retirar el reconocimiento oficial, decretando que el colegio no existirá para el año 2027.

SIN RESPUESTAS DE LA AUTORIDAD

A pesar de que la marcha logró presionar para conseguir una audiencia con el seremi de Educación, Juan Carlos Klenner, los resultados de la cita fueron desalentadores para la comunidad escolar. Catalina Velázquez, presidenta del sindicato y profesora de lenguaje del establecimiento, confirmó el nulo avance tras el encuentro:

"Agradecemos que nos haya recibido, pero la verdad es que no nos dio ninguna solución. Nosotros esperábamos respuestas concretas, porque es algo que venimos esperando hace mucho tiempo", manifestó la dirigencia.

Velázquez también advirtió la extrema urgencia cronológica que enfrentan: "No nos queda tiempo. El reconocimiento oficial del Colegio ya se quitó. El Colegio María Auxiliadora no va a existir para el próximo año. Y el cierre se va a decretar pronto. Tenemos aproximadamente 14 días antes de que se diga, antes de que salgamos de vacaciones. Y no tenemos estabilidad más allá de agosto, según lo que nos dijo nuestro administrador provisional".

La presidenta del sindicato apuntó directamente a los responsables de la quiebra y reveló un polémico movimiento comercial del pasado: "La administración anterior, a la que yo responsabilizo completamente, vendió el colegio a una inmobiliaria. Y es la pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está el dinero de una venta tremenda? O sea, estamos hablando de un espacio físico y económicamente muy alto, me imagino. Y no sabemos dónde está el dinero", denunció Velázquez, añadiendo que, al consultar a Diego Benavides, gerente educativo del recinto, "nunca nos pudo dar respuesta, ni nos hizo una auditoría como corresponde".

Explicó además que el riesgo de un desplome definitivo a mitad de año se incrementa por el factor de la incertidumbre: "Una vez que los papás conozcan y sepan que no hay continuidad para el próximo año, van a empezar a llevarse a sus hijos y eso va a traer consigo menos copago, menos subvención. Y eso afecta directamente los recursos que van destinados a remuneraciones de los profesores". Ante este escenario, sentenció que "las movilizaciones van a seguir; totalmente, no lo vamos a descartar porque nuevamente no tenemos respuesta".

ABANDONO ESTATAL

Los manifestantes denunciaron que tanto el Municipio de Viña como la Seremi de Educación habían evitado recibirlos de manera oportuna en semanas previas, teniendo que recurrir a la presión de la marcha para ser escuchados. Al llegar a las dependencias municipales, se encontraron con los accesos bloqueados.

Ante esto, Luis Espinoza, apoderado del establecimiento y exfuncionario de la Superintendencia de Educación con 30 años de experiencia, fustigó el actuar de la autoridad regional, diciendo que "el Seremi no ha querido recibir a las autoridades pidiendo reuniones constantemente por la ley del lobby. Hoy día, bajo presión, recién está concediendo audiencia. Pero lo triste de esto es que todo es por palabra, no hay nada escrito", señaló Espinoza.

Además, alertó sobre el impacto social que causaría el cese de funciones: "El ministerio está lanzando más cesantes a la calle con esta decisión que está tomando, de cerrar el colegio a mitad de año. La otra situación es que, ¿dónde los padres van a conseguir matrícula? Conseguir una matrícula a esta altura del año es ridículo".

PETITORIO URGENTE PARA SALVAR EL 2026

A través de un comunicado oficial emitido por el Sindicato N°1, la comunidad escolar formalizó sus solicitudes de cara a las autoridades del sector educativo, exigiendo el cumplimiento de cinco pilares fundamentales:

Mantener íntegra la subvención escolar correspondiente al año 2026, prohibiendo recortes.

correspondiente al año 2026, prohibiendo recortes. Garantizar el desarrollo y cierre del presente año académico utilizando el actual inmueble.

del presente año académico utilizando el actual inmueble. Asegurar el pago total y oportuno de los sueldos de todo el personal hasta el término definitivo de sus funciones.

de los sueldos de todo el personal hasta el término definitivo de sus funciones. Garantizar las indemnizaciones legales y contractuales correspondientes a los trabajadores.

legales y contractuales correspondientes a los trabajadores. Priorizar la reubicación de los estudiantes en otros colegios particulares subvencionados para el año escolar 2027.

La comunidad del Colegio María Auxiliadora —reconocido con excelencia académica— hizo un llamado urgente a parlamentarios y autoridades centrales del Ministerio de Educación para inyectar los recursos necesarios, enfatizando que es deber del ministerio dar un lugar a cada estudiante si se gatilla el cierre anticipado.

PURANOTICIA