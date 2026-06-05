Siete personas detenidas deja masiva intervención de Carabineros en cerros Los Placeres y Rodelillo de Valparaíso

Un total de siete personas detenidas dejó una nueva «Ronda Impacto» realizada por Carabineros de la Prefectura Valparaíso en distintos sectores de la parte alta de la comuna, específicamente en los cerros Los Placeres y Rodelillo.

El despliegue operativo fue ejecutado por funcionarios de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, quienes contaron con el apoyo de personal territorial, motoristas y unidades especializadas, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la percepción de seguridad entre los vecinos, más aún tras la mortal balacera del miércoles, que dejó dos personas fallecidas y siete lesionadas.

Como resultado de la intervención policial en la parte alta de la Ciudad Puerto, se concretó la detención de siete personas por diversos ilícitos. De ellas, dos mantenían órdenes de detención vigentes y se encontraban prófugas de la justicia, mientras que las otras cinco fueron arrestadas por delitos flagrantes detectados durante el desarrollo de los controles y patrullajes efectuados en ambos sectores.

Asimismo, durante la jornada se cursaron nueve infracciones y se realizaron 160 controles preventivos, tanto a personas como a automóviles, como parte de la estrategia de fiscalización desplegada por Carabineros.

La capitán Paula Montenegro, comisario de servicio de la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso, explicó que "la 3ª Comisaría Norte de Valparaíso desarrolló una nueva ronda masiva en los sectores de cerro Los Placeres y Rodelillo, desplegando personal territorial, motoristas y servicio especializado".

La oficial agregó que "durante el operativo se efectuaron patrullajes focalizados y controles efectivos, logrando la detención de siete sujetos por diferentes delitos, dos de ellos se encontraban prófugos de la justicia".

Junto con destacar los resultados obtenidos, la capitán Montenegro señaló que "con este importante operativo, se reafirma el compromiso con la comunidad, reflejándose en el trabajo sostenido y permanente en la prevención del delito, con la finalidad de aumentar la sensación de seguridad y fortalecer principalmente el vínculo con los vecinos del sector".

PURANOTICIA