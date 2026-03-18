Mural en Playa Amarilla pone en valor la identidad medioambiental de Concón

Esta semana fue inaugurado un nuevo mural en el zócalo de Playa Amarilla, en Concón, una intervención artística que pone en valor la riqueza medioambiental de la comuna y busca consolidar el uso del arte urbano como herramienta de identidad local. La obra, titulada “Concón, Ecosistema Vivo”, fue realizada por la muralista Magdalena Cañas, conocida como Maida K, en colaboración con la ONG Valparaíso en Colores y la Municipalidad de Concón, junto a sus direcciones de Medioambiente, Cultura y Turismo.

El mural destaca diversas especies representativas del ecosistema costero, como el Siete Colores, el Pilpilén, la Garza Cuca, la Gaviotín Monja y el Chungungo, integradas en una composición de colores y matices que evocan los paisajes, amaneceres y atardeceres característicos de la ciudad balneario.

La artista explicó que “estoy muy contenta de presentar este mural acá en Playa Amarilla. Surgió a partir de reuniones con habitantes de Concón, el municipio y su dirección de medio ambiente, siendo el tema central el resguardo de la flora y fauna de la ciudad, por lo que este mural sirve como recordatorio para que quienes lo visitan cuiden la vida existente desde antes de todos nosotros en esta zona”.

Desde el municipio, el alcalde Freddy Ramírez valoró el trabajo conjunto y el impacto de la iniciativa en la recuperación de espacios públicos. “Estamos en un plan muy relevante de recuperación de Playa Amarilla como espacio público y atractivo turístico, por lo que este tipo de ideas aportan sin duda a otorgar otro valor a lugares como este”, señaló.

Asimismo, la autoridad comunal destacó el aporte cultural de la obra, afirmando que “hoy nos permitimos inaugurar un mural que está dando identidad justamente a la historia de Concón y su convicción, plasmada en el arte urbano que sin duda refleja el cuidado y la importancia que nuestra gente le da a su patrimonio medioambiental”.

El mural se encuentra ubicado junto a los baños de Playa Amarilla y está disponible para todos quienes visitan el sector. Desde la Ilustre Municipalidad de Concón hicieron un llamado a la comunidad a cuidar este espacio, destacándolo como un punto de encuentro para las familias locales y visitantes, y un referente de la costa de la Región de Valparaíso.

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