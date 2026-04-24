Municipios de Quilpué y Villa Alemana se suman a la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso

Este viernes se desarrolló la sexta reunión del directorio de la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso, instancia público-privada que busca impulsar el progreso integral en el ámbito económico y social del territorio, que este año crece al incorporar a dos nuevos actores: los municipios de Quilpué y de Villa Alemana, representados por sus alcaldes, María Carolina Corti y Nelson Estay, respectivamente, quienes oficializaron su participación en instancia de articulación única en el país.

Así, la instancia está conformada por el Gobierno Regional de Valparaíso, la Municipalidad de Valparaíso, la Municipalidad de Viña del Mar, la Municipalidad de Concón, la Municipalidad de Quilpué, la Municipalidad de Villa Alemana; los principales gremios de la región, como la Asociación de Empresas Región de Valparaíso (ASIVA), la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso (CRCP), y la Cámara Chilena de la Construcción Valparaíso (CChC); los rectores de las universidades Católica de Valparaíso (PUCV), de Valparaíso (UV), Federico Santa María (USM), y de Playa Ancha (UPLA).

En esta reunión, presidida por el gobernador Rodrigo Mundaca, se revisó la cartera de proyectos priorizados y la vinculación que se necesita con el Gobierno para dialogar sobre la materialización de las iniciativas consolidadas o nuevas obras que puedan ser impulsadas; así como delinear la proyección general del trabajo para este 2026.

Mundaca comentó que “el hito más importante es que se ha logrado incorporar en este espacio a la alcaldesa Carolina Corti de la comuna de Quilpué, y también a Nelson Estay, de la comuna de Villa Alemana. El día de hoy nos reúne, básicamente, fijar prioridades, a propósito que ha asumido un nuevo Gobierno, y que este espacio tiene que dialogar con la autoridad a objeto de poder colegiar y conjugar expectativas con realidad. Siguen siendo grandes desafíos el desarrollo portuario, amigable, sustentable ysostenible de la mano de las ciudades; también la Ruta 68, ascensores y grandes proyectos que generan empleo, ingresos y que son tremendamente importantes. Este es un espacio que tiene un equipo y un equipo espejo, el que se reúne todas las semanas y que ha permitido orientar el norte de las inversiones regionales”.

Por su parte, el presidente de la CChC, Fernando Bustamante, comentó que “la Alianza tiene necesariamente que hacer una coordinación con las nuevas autoridades. El compromiso del Presidente de la República es que concurra el Subsecretario de Hacienda a las reuniones del directorio, y de esa manera podamos tener información cierta sobre las líneas de inversión y de los proyectos. Reconocer también el trabajo que hace la mesa espejo que permite establecer el estado preciso de cada uno de los proyectos, de las inversiones. Además, destacar la buena coordinación que estamos teniendo con el mundo académico y los distintos alcaldes, sector productivo y el fortalecimiento de esa visión común que hoy tenemos”.

Cabe señalar que durante su primer año de trabajo, la alianza ha consolidado y priorizado una cartera de más de 80 proyectos superior a los 20 mil millones de dólares, que refleja el creciente interés institucional por fortalecer la inversión regional y la colaboración en torno a iniciativas de alto impacto que beneficien a todas las provincias de la región.

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, indicó que “pertenencer hoy día al Gran Valparaíso, como una comuna pujante, como es Quilpué y Villa Alaman, significa un reconocimiento también a la descentralización que debe fomentarse en la regiones, como es Valparaíso. Nosotros ya habíamos iniciado un proceso con esta Alianza en Marga Marga, y hoy día pertenecer al Gran Valparaíso nos hace tener una responsabilidad distinta, ser la voz de muchos, por lo demás incluirnos en propuestas y proyectos que hablan de mejorar la calidad de vida a los vecinos y vecinas. Hay un reconocimiento también en esto, reconocer que Quilpué y Villa Alaman somos un gran pasadizo desde la Cordillera de la Costa, y eso va permitirnos ser dialogantes y opinantes en esta gran Alianza de la que hoy día somos parte”.

Esta instancia de colaboración estratégica continuará trabajando de manera mancomunada, con el fin de alcanzar el objetivo de impulsar el crecimiento con una puesta en valor de los territorios.

PURANOTICIA