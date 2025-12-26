Municipios de Concón y Quintero lideran en la región de Valparaíso el millonario "desorden financiero" detectado por la Contraloría

En su segundo Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), la Contraloría General de la República dio a conocer los principales hallazgos detectados durante la revisión de estados financieros de 73 entidades públicas, acción emprendida entre 2020 y 2024, y donde aparecen dos municipios de la región de Valparaíso: Concón y Quintero.

En primer lugar, el reporte del órgano fiscalizador revela que en el 100% de los casos revisados se emitió “abstención de opinión”, lo que significa que no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas.

Pero, ¿qué significa esto? Según Contraloría, el resultado se debe a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. También se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.

La entidad fiscalizó a 50 instituciones del Gobierno Central y a 23 pertenecientes al sector municipal. En todos los casos se aplicó la abstención debido a situaciones como falta de análisis de la entidad fiscalizada que explique y sustente sus saldos contables, controles internos débiles o inexistentes, registros contables con inconsistencias que no fueron aclaradas, y debilidad en los controles generales de tecnología de la información sobre los sistemas informáticos contables y/o de operación.

Todas estas situaciones detectadas impidieron asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, lo que a juicio de la Contraloría General de la República, "impacta en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes".

Y es que en total, se indicó que son $15.914 millones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal.

Entre los recursos objetados en la abstención de opinión, lideran anticipos ($2.637 millones), patrimonio ($2.188 millones) y transferencias ($2.031 millones).

Ahora, en cuanto a las entidades, el listado lo encabeza Defensa ($4.203 millones), seguido por Vivienda ($1.720 millones), Interior ($1.613 millones) y Municipal ($1.476 millones), tal como se logra apreciar en esta imagen elaborada por Contraloría.

Como resultado de dichas auditorías, el órgano de control dispuso acciones disciplinarias, incluyendo 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

"Este escenario refleja riesgos significativos en la gestión financiera y la transparencia de las entidades públicas, afectando la confianza y la toma de decisiones estratégicas", sentenció el organismo que fiscaliza a entidades del Estado.

MUNICIPIOS EN LA MIRA

Si bien, el Consolidado de Resultados de Auditoría no detalla el nombre de las 73 entidades públicas a las que la Contraloría se abstuvo de aprobar sus estados financieros, Puranoticia.cl tomó conocimiento que sólo dos pertenecen a la región de Valparaíso: la Municipalidad de Concón y la Municipalidad de Quintero.

En total, son 21 las municipalidades que forman parte del listado. Estas corresponden a Pudahuel, Lo Barnechea, Calama, La Reina, El Bosque, Copiapó, Melipilla, Castro, Conchalí, Pucón, Collipulli, Taltal, Canela, Primavera, Putre, Pozo Almonte, Paillaco, Palmilla y María Elena, además de las mencionadas Concón y Quintero.

Puranoticia.cl se contactó con la Municipalidad de Concón para conocer de primera fuente su postura frente a los hallazgos de este nuevo informe, del que señalaron que "hemos recibido los antecedentes de Contraloría y, como siempre, hemos puesto a disposición nuestros equipos para quedar al día en lo que la CGR requiere".

"De momento se están cumpliendo todos los requerimientos formales del informe, incluyendo el sumario y la entrega de antecedentes dentro de los plazos establecidos", sentenciaron desde la casa edilicia conconina.

Cabe hacer presente que este medio se contactó con ambos municipios, sin embargo, hasta el cierre de esta nota, sólo el de Concón se refirió al asunto, a pesar que en Quintero se habían comprometido a entregar una respuesta por lo detectado.

