Municipio y Everton de Viña del Mar se unen por la prevención del cáncer mamario

Junto a mujeres líderes de Viña del Mar, la alcaldesa Macarena Ripamonti participó en el conversatorio organizado por el club Everton en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, junto a la Corporación Yo Mujer y su socio comercial Miró.

La segunda edición del Conversatorio con Mujeres Líderes de Viña del Mar reunió a mujeres del ámbito político, deportivo, empresarial, académico y social de la ciudad, para reflexionar sobre la prevención, la detección temprana y el acompañamiento frente a la patología.

En la ocasión, la jefa comunal destacó la iniciativa del club señalando que “cuando las mujeres tenemos más de 30 años tenemos que controlarnos porque esta (cáncer de mamas) es la primera causa de muerte, pero creo que con todos estos esfuerzos del mundo privado, de nuestro equipo de fútbol de Viña del Mar, Everton, del mundo político, del Concejo Municipal y las organizaciones de la sociedad civil, como Yo Mujer, tenemos la posibilidad de cambiar las estadísticas y que sea la primera causa que movilice a las personas a movilizarse, a unirse para prevenir”.

La autoridad subrayó el ejemplo de Everton y afirmó que “es un honor para nosotros, las personas viñamarinas, que el equipo de la ciudad, Everton de Viña del Mar, lidere una causa de prevención, que contribuya hace muchísimos años, en dar este mensaje, en investir a sus jugadores y a su plantel con una camiseta que mande un mensaje directo para prevenir sobre el cáncer de mama y que, además destine tiempo, recursos y su capacidad de atención frente a mujeres que hoy día están viviendo un proceso de diagnóstico y que las puedan incorporar para liberarlas por lo menos un día, dándoles cariño, atendiéndolas, cuidándolas, reconociéndoles que también son parte de su red de apoyo. Eso es un honor para nosotros y esperamos que muchos más clubes, pero también del mundo privado y del mundo público puedan unirse a esta causa como lo ha hecho Everton".

Durante el encuentro, el presidente Corporativo de Everton de Viña del Mar, Cristian Castro, destacó la relevancia de mantener este tipo de instancias que combinan el deporte con el compromiso social: “En este mes buscamos generar conciencia sobre el cáncer de mama, entregando apoyo y relevancia a la importancia de la prevención y la detección temprana. Everton siempre está comprometido con su gente, con salir adelante y con destacar los valores que representan a la sociedad viñamarina.”

Por su parte, la coordinadora de la Corporación Yo Mujer, Evelyn Vargas, agradeció a Everton de Viña del Mar “por esta alianza que, a lo largo de los años, se ha convertido en una verdadera tradición. Invitamos a toda la comunidad a realizarse sus chequeos para detectar a tiempo el cáncer de mama”, dijo.

ALIANZA MÉDICA Y PARTIDO

En la oportunidad se anunció una importante alianza con el Hospital Clínico Viña del Mar, que permitirá beneficiar a 500 mujeres de la ciudad mediante la entrega de mamografías, reforzando el acceso a exámenes de detección temprana y tratamientos oportunos.

Finalmente, se anunció un partido especial entre Everton de Viña del Mar y Universidad Católica en el Estadio Sausalito que se realizará el próximo 19 de octubre, en el marco del Día Mundial del Cáncer de Mama. En el encuentro, 22 mujeres viñamarinas, pacientes con cáncer de mama de distintas instituciones oncológicas, serán las escoltas de ambos equipos, en una ceremonia cargada de simbolismo, unión y esperanza.

Cabe destacar que desde el año 2017, Everton de Viña del Mar ha mantenido un compromiso constante con la concientización del cáncer de mama, desarrollando diversas campañas y alianzas que promueven la educación, la prevención y el acceso a mamografías, convirtiendo octubre en un mes emblemático de compromiso y acción social para la institución "Oro y Cielo".

