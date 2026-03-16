Municipio y EFE acuerdan trabajo conjunto para revitalizar y mejorar los entornos de las estaciones Villa Alemana y Peñablanca

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, sostuvo una reunión con el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra, para sondear la posibilidad de trabajar en conjunto en algunas iniciativas de corto y mediano plazo de ejecución.

Junto a representantes de SECPLA y la Dirección de Obras Municipales, el jefe comunal presentó una serie de ideas para revitalizar y mejorar los entornos de las estaciones Villa Alemana y Peñablanca, encontrando una muy buena acogida de su contraparte.

El objetivo de Estay es “darle vida” a esos sectores, impulsando polos de desarrollo para recuperar ambos espacios. En ese sentido, desde EFE respondieron que ya se está realizando un estudio a través de la Cámara Chilena de la Construcción para definir qué lugares de su red tienen mayor potencial y que Peñablanca estaría dentro de esa categoría, por lo que están abiertos a trabajar en conjunto.

CASETAS Y LOCOMOTORA

Tras el encuentro, se definió que la Municipalidad de Villa Alemana enviará un oficio para solicitar el usufructo de las tradicionales casetas ubicadas en las estaciones Villa Alemana y Peñablanca, y también del sector de la salida sur de la estación Villa Alemana, y pedirá apoyo técnico para estudiar la factibilidad de trasladar al edificio consistorial la icónica locomotora 823 que hoy descansa en la salida norte de la estación Villa Alemana.

“Villa Alemana y Peñablanca son las estaciones de origen de la ciudad, donde tenemos muchas iniciativas de corto y largo plazo. Con esos usufructos vamos a poder mejorar las casetas de ferrocarriles y vamos a trasladar la locomotora a los pies de la municipalidad con el fin de que la gente pueda disfrutarla y ver la historia de la ciudad a través de este ferrocarril”, dijo el alcalde.

Por su parte, el gerente general de EFE comentó que “coincidimos completamente en que hay que avanzar en distintos proyectos en los entornos de nuestras estaciones. En Peñablanca y Villa Alemana podemos realizar medidas de corto plazo como proyectos de mediano plazo que permitan mejorar el entorno de nuestras estaciones y con eso generar un mayor polo de desarrollo para la comuna”.

El alcalde Estay advirtió también que Villa Alemana está en pleno proceso de actualización del Plan Regulador Comunal, lo que será aprovechado como una oportunidad para esta alianza con EFE, empresa que ya estaba trabajando en un plan maestro para el sector de la estación Villa Alemana, pero tomando como referencia el plan regulador vigente. Por eso, la idea es conformar una mesa de trabajo y generar una propuesta conjunta para el entorno de la estación. “Hay voluntad por parte de EFE de avanzar en la misma dirección en los proyectos de desarrollo que requiere el entorno a las estaciones”, dijo la autoridad.

ESTACIÓN INTERMODAL

Otro punto que ambas autoridades trataron en la reunión fue la posibilidad de convertir la Estación Peñablanca en una estación intermodal que podría servir como punto de encuentro para los traslados hacia el Hospital Provincial de Marga Marga o hacia sectores rurales de Villa Alemana.

“Sí, en estación Peñablanca ya teníamos visualizado que es un punto estratégico para conectar con diversos puntos tanto de la comuna como de otros sectores de la región y que, por lo tanto, puede conformarse un nodo que conecte la movilidad local con el hospital, con nuestra línea del tren y también con otros lugares”, cerró Saavedra, adelantando que este año EFE iniciará un estudio interno para evaluar factibilidades de acuerdo a los requerimientos y demandas.

El alcalde Estay insistió en la necesidad de avanzar en ese tema, recordando los problemas de transporte público de sectores como Quebrada Escobares y de conectividad con comunas cercanas como Limache y Olmué.

PURANOTICIA