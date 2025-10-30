Municipio renueva contrato con Cosemar y convierte a Viña en líder en gestión de residuos: "Tenemos servicio de primer nivel"

La Municipalidad de Viña del Mar firmó un nuevo contrato con la empresa Cosemar, filial del grupo Ebi Chile, en un vínculo que se extenderá por los próximos seis años y que compromete una nueva flota y tecnología de punta para la recolección de residuos domiciliarios en la comuna, que contará con un servicio de primer nivel.

Se trata de una renovación integral del sistema de recolección y gestión de residuos, teniendo como objetivo principal el avanzar hacia una ciudad más limpia, moderna y sustentable. Para ello, habrá una renovación completa de 56 camiones, todos bajo certificación especial, con norma Euro 5, de bajas emisiones contaminantes.

De igual forma, con este nuevo contrato, la Ciudad Jardín contará, además, con 2.893 contenedores de alta capacidad, fabricados todos en acero galvanizado.

En conversación con Puranoticia.cl, el gerente general de Ebi Chile, José Luis Navajas, señaló que "estamos muy contentos inaugurando este nuevo servicio de recolección para la comuna de Viña del Mar. Es un contrato nuevo, que pasa a reemplazar el contrato anterior que tenía Cosemar, y que incorpora hoy día a 56 equipos nuevos, una flota importante de camiones, todos los cuales cumplen la norma Euro 5 de bajas emisiones. Y lo más importante de todo es que tiene un capital y un equipo humano tremendo: 179 colaboradores y colaboradoras, que van a prestar el servicio de excelencia que siempre ha tenido la empresa y además con estándar internacional".

Consultado respecto al reciclaje, el ejecutivo indicó que este tema "ha pasado a ser parte de la agenda en la gestión de residuos. Con este contrato no solamente estaremos viendo todo lo que tiene que ver con la recolección tradicional, con carga lateral y carga trasera, sino que también estaremos apoyando al Municipio en todo lo que tiene que ver con sus propias iniciativas asociadas al reciclaje dentro de la comuna. Por tanto, hoy nos preparamos para este momento con un equipo, con una flota y con un espíritu de trabajo que va en función de los intereses del Municipio y la comunidad, así como también potenciar el trabajo de reciclaje asociado a la Ley REP".

Este nuevo servicio representa un salto considerable en sostenibilidad y eficiencia operativa, contando con lo último en tecnología ambiental. Además, el nuevo contrato permite avanzar en la implementación del sistema de carga lateral automatizada, operando cada camión con mayor seguridad y precisión, pues contarán con control computarizado, cámaras HD, joystick ergonómico y pantallas táctiles, reduciendo la exposición de los trabajadores de la limpieza y mejorando la eficiencia del proceso.

Al respecto, la alcaldesa Macarena Ripamonti, sostuvo a Puranoticia.cl que "Viña del Mar se ha convertido ahora sí en un líder en la gestión de residuos de la ciudad, de la región y yo también me atrevería a decir que del país. En ese sentido, tenemos un servicio de primer nivel. Llegan 44 camiones nuevos, además de 36 nuevos sistemas de camiones open top, los que van a permitir llegar a los lugares más recónditos. Además, vamos a tener un sistema de lavado integral y de higienización de los contenedores, y realmente es una apuesta con un sistema con normas de contaminación ambiental".

Bajo este contexto, destacó que "yo diría que a este nivel no sé si existirá algo similar en Chile, y estamos nuevamente como Viña del Mar dando el ejemplo con un contrato serio y firme, que nos permite tener grandes dientes para poder perseguir el cumplimiento adecuado de cada una de las obligaciones y que cada vecino pueda vivir en una ciudad limpia, ordenada y bella, que es lo que quiere cualquier viñamarino".

De esta manera, el nuevo y moderno servicio de recolección de residuos domiciliarios en Viña del Mar dará un salto de calidad en relación a lo que existe ahora, aunque de todas maneras las autoridades hicieron hincapié en que el compromiso con la limpieza también incluye a la ciudadanía, a la que invitaron a colaborar con el manejo responsable de los residuos y los desechos a lo largo de todo el territorio comunal.

