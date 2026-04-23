Municipio de Zapallar suspende desfile del 21 de mayo y reasignará esos recursos para la entrega de ayudas sociales

El alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND-RN), decidió suspender el tradicional desfile del 21 de mayo, para redirigir los recursos a programas de apoyo social.

La determinación causó asombro incluso en las filas de la Armada. A través de un documento oficial, la casa consistorial detalló que frenar el evento "permitirá redirigir recursos hacia apoyo social directo a familias vulnerables".

Asimismo, desde la entidad agregaron que esta acción "responde a una mirada de responsabilidad en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto marcado por el desempleo y el sostenido aumento del costo de la vida, factores que han impactado de manera significativa a diversos hogares de la comuna".

Al profundizar en el destino de los dineros, el también presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) indicó que "los recursos que habitualmente se destinaban a la organización del desfile, incluyendo gastos de producción, traslados, alimentación, horas extraordinarias y otros costos asociados, serán focalizados en ayudas concretas, tales como vales de gas, cajas de mercadería y distintos mecanismos de apoyo social directo".

Para justificar esta postura, el jefe comunal argumentó: "El desafío de la gestión pública hoy exige tomar decisiones que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades más urgentes de nuestros vecinos. Nosotros entendemos el valor de nuestras tradiciones, pero también tenemos la responsabilidad de priorizar cuando el contexto así lo demanda y creemos que en este momento nuestra ciudadanía lo agradecerá".

A pesar de que no habrá ceremonia presencial, desde la municipalidad hicieron hincapié en que la efeméride no perderá su importancia. En ese sentido, recalcaron que "la conmemoración del 21 de mayo se mantendrá como una fecha significativa para la comunidad, destacando su valor histórico y el sentido de memoria colectiva que representa".

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