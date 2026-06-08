Municipio de Zapallar desvincula a ocho funcionarios por viajar al extranjero estando con licencias médicas

La Municipalidad de Zapallar informó que ocho de sus funcionarios fueron desvinculados debido a que viajaron fuera del país cuando tenían licencias médicas vigentes.

Un total de 16 trabajadores fueron investigados tras los antecedentes detectados por la Contraloría General de la República respecto de funcionarios públicos que registraron viajes al extranjero mientras mantenían licencias médicas vigentes.

A catorce se les formularon cargos, once fueron objeto de sanciones y ocho recibieron la medida de destitución.

Al respecto, el alcalde Gustavo Alessandri explicó que "esta decisión responde al compromiso de la administración comunal con la probidad y con el correcto ejercicio de la función pública. Los sumarios administrativos permitieron establecer responsabilidades y ahora corresponde actuar con consecuencia".

Añadió que "la confianza de los vecinos en sus instituciones se construye sobre la base de la transparencia, el cumplimiento de las normas y la correcta utilización de los recursos de todos. Como municipio tenemos la obligación de resguardar esos principios".

Los funcionarios involucrados ya fueron debidamente notificados de las resoluciones adoptadas, en conformidad con las conclusiones establecidas en cada sumario.

Según informó la autoridad comunal, las investigaciones se desarrollaron respetando el debido proceso y las garantías establecidas por la normativa vigente, permitiendo recopilar los antecedentes necesarios para la adopción de las medidas disciplinarias correspondientes.

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