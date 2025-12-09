Municipio de Viña firma contrato de sus 215 cámaras nuevas: en marzo debe estar la sala de control y el 90% de los puntos críticos 

Tal como había asegurado la Municipalidad de Viña del Mar luego que se diera a conocer una demanda de impugnación relacionada al servicio de cámaras de televigilancia, finalmente la entidad comunal firmó el contrato para la implementación del mismo.

Fue el 26 de noviembre pasado cuando el Municipio que administra la alcaldesa Macarena Ripamonti firmó el vínculo con la unión temporal de proveedores (UTP) conformada por GlobalLink Chile Telecomunicaciones y Alguien Te Cuida SpA.

De esta manera, se dio un importante avance en el proyecto denominado «Servicio Integrado de Televigilancia: adquisición, instalación, configuración y mantención de sistema de cámaras de videovigilancia» para la casa edilicia viñamarina.

Vale recordar que el servicio incluye monitoreo en tiempo real; almacenamiento y análisis de imágenes; asegura una rápida detección y respuesta ante incidentes de seguridad pública en distintos puntos; fortalece el manejo situacional para complementar y orientar los servicios de seguridad pública; y permite la integración futura con sistemas de inteligencia artificial, gestión de incidentes y análisis predictivo.

En lo específico, se trata de la provisión, instalación, configuración y mantención de un mínimo de 122 puntos de cámara Domo PTZ, hasta un total de 215, las cuales se distribuirán en 92 puntos críticos y 123 puntos con criticidad media y baja. A ello se suma un sistema de grabación con resolución mínima de 2MP a 15FPS, para 60 días de grabación continua; la provisión, instalación, configuración y mantención de red de conexión alámbrica y/o inalámbrica, que permita escalabilidad a sistemas relacionados.

De igual forma, se incluye la implementación y mantención de una sala de monitoreo con video wall y puestos para tres operadores y un supervisor con sistema de climatización; una sala de servidores y comunicaciones para alojar la infraestructura crítica; un programa de mantención preventivo y correctivo, y soporte con tiempos máximos de atención de 12 horas para cámaras críticas y 24 horas para cámaras no críticas. Tambien se contará con un software autorizado para uso municipal, con API abierta que permita la integración con plataformas de inteligencia artificial, análisis de datos y escalable con nuevas cámaras, sensores y funcionalidades futuras; y, finalmente, cumplir con estándares internacionales y nacionales de ciberseguridad.

De esta manera, las firmas contratadas deberán iniciar la ejecución del contrato en la fecha correspondiente, cumpliendo con las fechas de implementación del sistema; y, además, el adjudicatario será responsable de la ejecución de todos los servicios y obras solicitadas en las Bases Técnicas y Administrativas, que sean necesarios para la correcta ejecución del contrato, proveyendo todos los recursos materiales y humanos.

También quedó establecido que la contratación será financiada con fondos propios de la Municipalidad de Viña del Mar, cuyo presupuesto mensual es de $46.922.891, desglosado de los $38.058.956 por valor mensual de mantención preventiva y correctiva por punto de televigilancia instalado y habilitado; y de los $8.863.935 por concepto de valor mensual de mantención de sala de control, data center y software.

Cabe hacer presente que el contrato firmado a fines de noviembre tendrá vigencia desde su celebración hasta la total liquidación de las obligaciones del mismo. En cuanto al plazo de implementación, éste comenzará a regir al día siguiente de la firma del contrato. Por su parte, el servicio que se contrata tendrá una duración de cinco años, contados desde el día siguiente a la fecha de recepción de la primera etapa.

Respecto a la implementación, ésta se determinará en etapas, considerando eventuales restricciones de stock de equipamiento en el mercado y asegurar una puesta en marcha anticipada en la medida que se levanta el sistema en determinados sectores.

De acuerdo a esto, el plazo que se determina para la implementación del proyecto corresponde a máximo 120 días para la implementación del inicio del servicio y un máximo de 360 para completar la implementación total del servicio, para lo cual acompañará una Carta Gantt de la planificación de los trabajos y progresión respectiva.

