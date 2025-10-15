Municipio de Viña descarta suspensión de proyecto en calle Riñihue de Reñaca: obras comenzarán tras las expropiaciones

La Municipalidad de Viña del Mar salió al paso de las declaraciones efectuadas por la empresa Ingeniería, Construcciones y Urbanizaciones Concón SpA (Inconur SpA), la cual indicó que se suspendió el contrato de obras de mejoramiento de la calle Lago Riñihue, en la localidad de Reñaca, el cual se firmó hace sólo dos semanas.

"Mediante Decreto Alcaldicio N°12562, del 13 de octubre de 2025, la Municipalidad de Viña del Mar resolvió suspender por un plazo de 12 meses la vigencia del contrato correspondiente a la obra «Mejoramiento Calle Lago Riñihue, Los Pinos, Reñaca, Viña del Mar»", indicaron desde la compañía, mediante una declaración pública.

Junto a indicar que desconcen los motivos que fundamentan la decisión, argumentaron que esta suspensión "ha causado profunda sorpresa en nuestra institución, considerando la relevancia y el impacto positivo que esta obra tendría" para las más de 20 mil familias que habitan este sector de la comuna viñamarina.

Frente a estas declaraciones, el Municipio de la Ciudad Jardín explicó por escrito que "el proyecto de nueva vía para Riñihue ya es una realidad", y recordó también que el financiamiento está asegurado y que se elaboró un proyecto clave que permitirá contar con una vía de acceso y evacuación ante emergencias, además de impulsar la inversión y generar empleo de forma decidida en esta localidad costera de la comuna.

Asimismo, aseguraron que el proyecto en Reñaca avanza en distintas etapas: por un lado, se contempla la ejecución de las obras propiamente tal; mientras que por otro, se está finalizando el proceso de expropiación de los terrenos por donde pasará la vía, un paso considerado como fundamental para poder iniciar los trabajos.

"La empresa encargada de ejecutar las obras ya fue adjudicada por el Concejo Municipal, mediante un proceso de licitación pública. Por ello, se espera que, una vez concluidas las gestiones de expropiación, los trabajos puedan comenzar prontamente en el lugar", afirmaron desde la casa edilicia que lidera la alcaldesa Macarena Ripamonti.

De esta manera, reiteraron que el proyecto en calle Lago Riñihue "avanza en tiempo y forma hacia el objetivo de brindar un nuevo impulso al desarrollo de Viña del Mar".

PURANOTICIA