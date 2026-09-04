Municipio de Viña del Mar repara socavones y restablece tránsito en calle Calafquén

Tras tomar la iniciativa de reparar con recursos propios los socavones que dejaron los intensos sistemas frontales que se registraron en julio en el sector de Los Pinos, en Reñaca, el Municipio de Viña del Mar habilitó el tránsito normal por calle Calafquén, atendiendo así la urgente situación que afectaba a los vecinos.

La determinación se adoptó luego que el nivel central no pudo asegurar el suministro para reparar el socavón, pese a que tanto el servicio de maquinaria pesada como el material fueron solicitados por el Municipio de manera urgente a través de un ALFA, primer informe oficial que se elabora cuando ocurre una emergencia en una comuna para informar a las autoridades competentes sobre la situación.

En dicha oportunidad, la casa edilicia explicó a la Delegación Presidencial que la magnitud de los daños, sumada a la dispersión de las emergencias que se registraron a partir del 16 de julio y en los días sucesivos, superaban la capacidad operativa, logística y financiera municipal, por lo cual resultaba indispensable contar con apoyo extraordinario mediante recursos de Senapred, para realizar de inmediato la labor y no esperar por semanas la habilitación del flujo normal.

No obstante, la contingencia, dicha entidad sólo aprobó la maquinaria y no validó el suministro de material granular y pétreo para el relleno de los socavones.

Ante la urgente necesidad de solucionar el problema, el Municipio logró obtener los insumos y ejecutar las faenas de relleno de los socavones con maquinaria propia.

Las faenas se iniciaron el lunes 31 de septiembre y culminaron este viernes, lo que permitirá restablecer la conectividad en este importante sector de la ciudad.

PURANOTICIA