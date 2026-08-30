Municipio de Viña del Mar intensifica plan de bacheo de calles tras paso de sistemas frontales

Un activo plan de bacheo de emergencia para reparar las calles de la comuna que quedaron con daños tras los diversos sistemas frontales que afectaron a la zona, están ejecutando los equipos de la Dirección de Operaciones y Servicios del Municipio de Viña del Mar.

Tras las emergencias, las cuadrillas municipales del Departamento de Construcción e Infraestructura Urbana (CIU) se desplegaron para ejecutar el bacheo en el sector de Agua Santa, a la altura del Aeródromo y fábrica Rhona, además de Agua Santa con Torrealba.

Las faenas también se realizaron en sectores de Reñaca, en Avenida Edmundo Eluchans y Hamel Nieto con Calafquén. En Recreo en calle del Agua con Habana, calles Von Schroeders con Viana, y Álvarez sector Chorrillos, en calle Limache y en el paradero 10 de Achupallas, entre otras.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que “los equipos municipales están desplegados en terreno, tal como lo hemos definido en nuestro Plan Intensivo de Bacheo y Reparación de Calles. Este es un trabajo que coordinamos permanentemente con los vecinos. Muchas veces quisiéramos llegar a más lugares y responder de inmediato a todas las necesidades, pero contamos con una calendarización que nos permite priorizar y llegar de la manera más eficaz posible”, señaló la alcaldesa Macarena Ripamonti.

La jefa comunal destacó que “con estas labores buscamos mejorar la seguridad vial y las condiciones urbanas de nuestra ciudad, objetivos que son permanentes en nuestra gestión y en el trabajo diario que realizamos por Viña del Mar”.

PLAN PERMANENTE

Las labores de emergencia se suman al plan operativo permanente que el Municipio de Viña del Mar lleva a cabo para el recarpeteo y bacheo de calles en sectores que presentan daños producto del alto flujo vehicular, a través del CIU permite realizar trabajos de gran envergadura de acuerdo a los requerimientos del municipio y las necesidades de la ciudad y de sus habitantes.

A ello se suma la ejecución de obras anexas cuando es necesario, como el mejoramiento de sumideros, atraviesos y canaletas de aguas lluvias, colocación de soleras, entre otras obras que se requieran en la reparación de una calle.

OTRAS MEJORAS

Dentro de las reparaciones generales tras el paso de los sistemas frontales, también fue reparado el mirador de playa Las Cañitas de Avenida Borgoño en el borde costero, reforzando piso y barandas para seguridad de quienes transitan por el lugar.

PURANOTICIA