Municipio de Viña del Mar destaca estrategia de seguridad con casi mil detenidos y 65 mil patrullajes durante el primer semestre

El Municipio de Viña del Mar informó un balance positivo de su estrategia de seguridad implementada durante este año, destacando un despliegue que combina vigilancia vehicular, patrullajes a pie, drones y puntos fijos, además de un trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Marítima.

De acuerdo con las cifras entregadas por la administración comunal, a la fecha se contabilizan 65.744 patrullajes, cerca de mil personas detenidas en flagrancia y alrededor de 500 operativos destinados al control del comercio informal.

Los resultados también se reflejaron en el balance del último trimestre, correspondiente a abril, mayo y junio, periodo en que los delitos de mayor connotación social disminuyeron un 23,3%, especialmente los asociados a robos con violencia e intimidación.

Asimismo, los delitos relacionados con la Ley de Drogas N° 20.000 registraron una baja de 12,1%, mientras que las denuncias por violencia intrafamiliar contra la mujer disminuyeron un 15,4%.

En este contexto, la Primera Comisaría de Viña del Mar se ubicó en el primer lugar nacional en detenciones por infracción a la ley de drogas, superando a comunas como Calama, Lo Espejo y Antofagasta.

La alcaldesa Macarena Ripamonti valoró los resultados alcanzados y aseguró estar conforme con el impacto de las medidas implementadas.

"Porque las cosas que diseñamos y, sobre todo, la palabra que comprometemos se cumplen, y en términos de políticas públicas, tenemos los resultados que esperábamos", señaló la jefa comunal.

Ripamonti explicó que la estrategia municipal se basa en tres ejes principales definidos al inicio de su administración, destacando la incorporación de tecnología, el fortalecimiento del patrullaje y la instalación de dispositivos preventivos en sectores críticos.

"Estamos logrando los tres componentes que aseguramos hace cuatro años, esto es, la tecnología: tenemos instalado el plan de mil cámaras para Viña en los cerros, el plan de 215 cámaras ubicadas de manera estratégica, además del recambio masivo de luminarias y otros equipamientos para el personal de seguridad pública que son de primer nivel", afirmó.

Sobre los otros pilares de la estrategia, la alcaldesa detalló que corresponden al fortalecimiento del despliegue territorial.

"Patrullaje con equipos altamente profesionales, con 98 patrulleros apoyando las tareas de Carabineros, y por último, los dispositivos descentralizados para prevenir en los puntos más críticos, como en el borde costero y el centro de Viña del Mar, como son las bases operativas", explicó.

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

En el balance anual, el municipio destacó la realización de 65.558 patrullajes vehiculares y a pie en zonas de alta afluencia, lo que permitió la detención de 995 personas en flagrancia.

En materia de comercio informal, los cerca de 500 operativos realizados permitieron incautar 82.340 productos, como parte de las acciones de fiscalización y recuperación del espacio público.

A través de la Unidad de Recuperación de Espacios Públicos (UREP), la municipalidad también ejecutó un plan de ordenamiento urbano que permitió retirar 2.408 rucos, carpas y estructuras informales, además de remover 602,8 toneladas de escombros y residuos voluminosos.

En paralelo, el municipio reforzó la vigilancia mediante herramientas tecnológicas. Durante el año se realizaron 297 patrullajes con drones en recintos escolares, complejos deportivos y sectores turísticos.

Además, la recientemente inaugurada Base de Operaciones de Seguridad Pública en Plaza 14 Norte ya supera los 500 procedimientos y atenciones, fortaleciendo la presencia municipal en el eje comercial del centro de Viña del Mar, con intervenciones permanentes en puntos como Plaza Vergara, Avenida Valparaíso y Plaza O'Higgins.

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