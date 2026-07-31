Alcalde de Villa Alemana y cinco concejales se someten a test de drogas: "Esta es una respuesta de transparencia"

El alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, y cinco concejales, se sometieron durante la mañana de este viernes a un test de drogas de orina, como parte del compromiso voluntario asumido por las autoridades comunales para fortalecer la transparencia y entregar confianza a los vecinos respecto del ejercicio de sus funciones públicas.

A la toma de muestras asistieron los concejales Alejandro Gazmuri, Jeannette Lizana, Roberto Morgado, Daniel Erraz e Ignacio Navarro, además del alcalde Nelson Estay.

En conversación con Puranoticia.cl, el jefe comunal señaló a Puranoticia.cl que "por ley, nosotros como funcionarios públicos, estoy hablando de los alcaldes y los directores, tenemos la obligación de hacernos este test de drogas, con el fin de validar nuestro trabajo público ante la ciudadanía y eso se hace a través de un test. Este es un test, a través de orina, que detecta ocho drogas que afectan el normal funcionamiento, tanto mental como motriz de aquellas personas que lideramos".

Asimismo, Estay sostuvo que "esta es una respuesta de transparencia, de que efectivamente en Villa Alemana somos gente seria, que queremos nuevamente retomar la confianza de los ciudadanos en el trabajo público. Eso es lo que estamos haciendo y esto se transparenta. La primera señal es decir que estamos en todos nuestros cabales, al 100%, y estamos aptos para desempeñar los cargos y que no tenemos ningún consumo de ninguna droga para ejercer nuestras funciones. Y esa creo que es una señal potente para todos los alcaldes, para todos los diputados, para todos los senadores y todos aquellos que cumplen un cargo público, porque sí o sí la droga afecta; sí o sí la droga hace daño en el normal funcionamiento de una persona".

Por último, enfatizó que "es fundamental que la ciudadanía tenga la tranquilidad de que las autoridades que los están liderando están aptos para los cargos y que están libres de cualquier contaminación de drogas. Nosotros fuimos cinco concejales más el alcalde. Esto se votó por unanimidad en el Concejo de enero, así que llegó el momento de hacérselo y hoy día llegamos solamente cinco concejales más el alcalde, quedando pendientes tres concejales que espero que durante la tarde se lo hagan, porque ese fue el compromiso, con el fin demostrarle a la ciudadanía la blancura, que tenemos que tener las autoridades para dirigir ciudades".

Cabe hacer presente que hasta el cierre de esta nota, no habían concurrido a realizarse el control los concejales Fernanda Ternicier, Marcelo Góngora y Guillermo Barra.

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