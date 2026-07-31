Caída de rocas en Av. España obliga a extremar precauciones en dirección a Viña del Mar

Desprendimiento de material a la altura del Club de Yates, producto de las intensas lluvias, generó tránsito lento hacia la Ciudad Jardín, aunque la ruta permaneció habilitada.
Las intensas precipitaciones que afectan desde la madrugada de este viernes 31 de julio a la zona costera de la región de Valparaíso provocaron la caída de rocas sobre la avenida España, una de las principales vías de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar.
El desprendimiento de material se registró a la altura del Club de Yates, a los pies del sector Recreo, en la pista con dirección hacia el centro de la Ciudad Jardín, situación que obligó a los conductores a disminuir la velocidad, generando tránsito lento.
Pese a la seriedad del incidente, no fue necesario suspender el tránsito vehicular en la arteria, ya que la circulación se mantuvo habilitada, aunque con mayor precaución debido a la presencia de rocas y acumulación de agua en la calzada.
Desde la unidad Transporte Informa advirtieron de la situación a través de sus redes sociales, indicando que "acumulación de agua y desprendimientos de rodados a la vía en Av. España en dirección a Viña del Mar. Evite usar pista derecha y paso bajo nivel Capuchinos. Transitar con máxima precaución y a velocidad moderada".
Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con extrema precaución mientras se mantienen las lluvias en la zona, considerando el riesgo de nuevos desprendimientos de material y la acumulación de agua en distintos puntos de la red vial.
PURANOTICIA