Caída de rocas en Av. España obliga a extremar precauciones en dirección a Viña del Mar

Las intensas precipitaciones que afectan desde la madrugada de este viernes 31 de julio a la zona costera de la región de Valparaíso provocaron la caída de rocas sobre la avenida España, una de las principales vías de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar.

El desprendimiento de material se registró a la altura del Club de Yates, a los pies del sector Recreo, en la pista con dirección hacia el centro de la Ciudad Jardín, situación que obligó a los conductores a disminuir la velocidad, generando tránsito lento.

Pese a la seriedad del incidente, no fue necesario suspender el tránsito vehicular en la arteria, ya que la circulación se mantuvo habilitada, aunque con mayor precaución debido a la presencia de rocas y acumulación de agua en la calzada.

Desde la unidad Transporte Informa advirtieron de la situación a través de sus redes sociales, indicando que "acumulación de agua y desprendimientos de rodados a la vía en Av. España en dirección a Viña del Mar. Evite usar pista derecha y paso bajo nivel Capuchinos. Transitar con máxima precaución y a velocidad moderada".

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con extrema precaución mientras se mantienen las lluvias en la zona, considerando el riesgo de nuevos desprendimientos de material y la acumulación de agua en distintos puntos de la red vial.

PURANOTICIA