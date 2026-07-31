Árbol de gran tamaño cae sobre una vivienda en el cerro Rodelillo de Valparaíso

Uno de los principales problemas asociados al intenso sistema frontal que afecta desde la madrugada de este viernes 31 de julio a la zona costera de la región de Valparaíso ha sido la caída de árboles, favorecida por las persistentes lluvias y las fuertes ráfagas de viento que, en algunos sectores, han superado los 80 kilómetros por hora.

Una de estas emergencias se registró en la parte alta de la comuna de Valparaíso, específicamente en el cerro Rodelillo, donde un árbol de gran tamaño se desplomó sobre una vivienda ubicada en el sector conocido como Quebrada del Pollo.

El hecho movilizó a equipos de emergencia hasta el límite entre los cerros Los Placeres y Rodelillo, a la altura del paradero 14, lugar donde se desarrollan labores para retirar la pesada especie arbórea que cayó sobre el inmueble.

En las tareas también colaboran vecinos del sector, quienes apoyan el trabajo de los equipos desplegados para despejar el lugar y evitar nuevos riesgos derivados.

Hasta el momento no se ha informado de personas lesionadas producto de esta emergencia, mientras las autoridades mantienen el llamado a la comunidad a evitar transitar por sectores con árboles de gran tamaño o cercanos a quebradas, debido al riesgo que representan las intensas precipitaciones y los fuertes vientos que continúan afectando a la región.

PURANOTICIA