Municipio de Viña del Mar confirma obras de mejoramiento en céntrica calle Von Schroeders

El Municipio de Viña del Mar confirmó el mejoramiento de la calle Von Schroeders, en el centro de la ciudad, proyecto que ya inició el proceso de licitación para ser ejecutado durante este año.

La iniciativa, financiada con fondos del Gobierno Regional por $832 millones, considera la intervención de 765 metros lineales, entre Av. La Marina y Agua Santa.

La alcaldesa Macarena Ripamonti destacó que “tanto en los cerros como en el centro estamos invirtiendo para impulsar obras que mejoren la calidad urbana de nuestra ciudad. Existen sectores que durante años no han contado con proyectos relevantes, lo que ha limitado el desarrollo comunal, y eso es precisamente lo que hemos decidido cambiar”.

La jefa comunal precisó que “en particular, mejorar los acueductos, construir y mantener más calles y aceras es fundamental para renovar la vida útil de estos espacios y permitir que las personas tengan mejores condiciones para su día a día”.

Los trabajos deben realizarse en dos tramos: entre Alvarez y Agua Santa, donde se repondrán las aceras, ya que la calzada fue pavimentada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El segundo tramo, entre Av. La Marina y Viana, considera la reposición de la calzada para 375,3 metros lineales, 1.284,7 m2 de vereda peatonal, con 1.920 m2 de baldosas y 516,7 m2 de acceso peatonal.

Una importante obra será la reposición completa del sistema de aguas lluvias existente para mejorar las condiciones de circulación de vehículos y de peatones.

La intervención de esta antigua e importante vía de conexión hacia Recreo, Agua Santa, Cerro Castillo y Valparaíso, responde a la necesidad de mejorar su estado elevando el nivel urbano del sector.

PURANOTICIA