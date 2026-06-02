Municipio de Viña apuesta por rescatar emblemáticos kioscos y anaqueles del centro

Revitalizar la infraestructura patrimonial y comercial del barrio fundacional de Viña del Mar y potenciar el desarrollo turístico son los objetivos de la iniciativa que impulsa el Municipio de Viña del Mar para reponer un total de 16 kioskos y anaqueles de suplementeros del sector céntrico de la ciudad.

La iniciativa, denominada Plan de Revitalización del Rubro Suplementero, implica una inversión de $192 millones y se enmarca en el Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática (PRBIPE) de la Subdere.

Para ello, el Concejo Municipal aprobó este martes la propuesta de la alcaldesa Macarena Ripamonti, la cual fue adjudicada para su ejecución.

La jefa comunal afirmó que “esta es una acción concreta que mejora el espacio público, pero que además pone en valor la historia de kioscos que por años han sido parte de la identidad de nuestra ciudad. También representa una ayuda directa para las familias que han salido adelante gracias a esta actividad económica”.

También acotó que el proyecto “es una oportunidad también para modernizar la función de estos espacios, cuyos locatarios podrán acceder a capacitaciones turísticas para mejorar la experiencia de visitantes y vecinos, especialmente considerando que están ubicados en lugares estratégicos y de gran flujo de personas”.

La alcaldesa destacó que “esto forma parte de una planificación integral de obras y recuperación urbana que estamos impulsando en Viña del Mar; algunas de mayor envergadura, como la recuperación de calle Valparaíso y Arlegui, además de la reapertura del Teatro Municipal, avanzan en la misma sintonía: cuidar la comuna y entregar entornos renovados, más seguros y modernos para el centro de la ciudad”, puntualizó.

Los nuevos módulos (9 kioskos y 7 anaqueles) tendrán medidas de seguridad y fueron diseñados teniendo en cuenta las necesidades de los comerciantes suplementeros y los consumidores, así como el entorno urbano en que se encuentran, de manera de crear espacios más cómodos y a su vez aumentar el atractivo turístico de la ciudad, mejorando la imagen del sector y asegurar la preservación de este importante patrimonio cultural y económico.

En total son 16 los beneficiados, que pertenecen a la Asociación de suplementeros, quienes trabajan en kioscos ubicados en las intersecciones de calles Etchevers/Viana, Villanelo/Viana, Alvarez/Quinta, José Francisco Vergara S/N (frente al 134), Quinta/Av. Valparaíso, 1 Norte/Libertad, Montaña/Edo. Grove (lado Quinta Vergara), Quillota/Arlegui y Arlegui/Quilpué.

En cuanto a los anaqueles, éstos corresponden a los que se ubican en las esquinas de Viana/Von Schröeders, Marina/Von Schröeders, Quillota/2 Norte, Quillota/5 Norte, Traslaviña/Alvarez, Alvarez N° 664 (fuera Parroquia Viña), Traslaviña/Valparaíso y Echevers/Valparaíso.

INFORMADORES TURÍSTICOS

Además de la renovación de las estructuras, el proyecto busca fortalecer el desarrollo de capacidades de los beneficiarios e incorpora una estrategia de innovación digital.

La capacitación en 6 módulos ya fue adjudicada y en ejecución, y su objetivo es que los suplementeros se formen como anfitriones turísticos y facilitadores de información, y de esta manera dar un nuevo impulso a su actividad económica.

Adicionalmente al desarrollo del proyecto, en los últimos seis meses el municipio ha recuperado 10 kioskos por incumplimiento de los permisionarios, con el objetivo de mantener la seguridad y la estética de la comuna.

PURANOTICIA