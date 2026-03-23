Municipio de Valparaíso promete garantizar "condiciones dignas" en edificio de la Av. Argentina tras sumario por insalubridad

La Seremi de Salud inició un sumario sanitario contra la Municipalidad de Valparaíso luego de una fiscalización realizada en dependencias municipales ubicadas en la avenida Argentina de la Ciudad Puerto, tras denuncias de funcionarios que alertaron sobre graves problemas de insalubridad en el recinto.

La inspección se efectuó de manera sorpresiva luego de que trabajadores solicitaran revisar las condiciones higiénicas del edificio. Entre los principales reclamos se mencionó la presencia de roedores y falta de limpieza en distintas áreas.

Durante el procedimiento, los fiscalizadores revisaron especialmente los baños y parte de la infraestructura del inmueble, constatando diversas falencias sanitarias. A partir de estos antecedentes, la autoridad levantó un acta que dio paso a la apertura del sumario, con el objetivo de que la casa edilicia adopte medidas para subsanar las irregularidades detectadas.

Desde la Municipalidad de Valparaíso señalaron que ya tomaron conocimiento de la fiscalización y que trabajarán para resolver los puntos observados por la autoridad sanitaria.

“Como Municipio hemos tomado conocimiento del acta de fiscalización de la Seremi de Salud, que da cuenta de una serie de observaciones en materia de seguridad y condiciones laborales en dependencias de avenida Argentina. Estamos trabajando para levantar cada uno de estos puntos”, indicaron desde la casa edilicia.

En esa línea, agregaron que el municipio colaborará con el proceso en curso. “Queremos ser claros: estamos plenamente disponibles para colaborar con la autoridad sanitaria en todo lo que sea necesario y vamos a dar respuesta oportuna y responsable a cada una de las observaciones, porque nuestro compromiso es garantizar condiciones dignas y seguras para todas y todos nuestros trabajadores”.

La situación también fue abordada por la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Valparaíso, Carolina Aránguiz, quien sostuvo que los problemas sanitarios no serían recientes. Según explicó, desde que el municipio funciona en el edificio de avenida Argentina se han registrado dificultades relacionadas con plagas, como la presencia de ratones, arañas y termitas, particularmente en el último piso del recinto.

PURANOTICIA