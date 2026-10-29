Municipio de Valparaíso presentará recurso contra decisión de la Corte de dejar sin efecto ordenanza contra el comercio ambulante

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un reclamo de ilegalidad presentado por el abogado Rodrigo Díaz Yubero, en representación de siete personas, y dejó sin efecto la Ordenanza N.º 45, que regula el comercio ambulante en la comuna. Asimismo, ordenó al Municipio elaborar una nueva normativa ajustada a la Ley N.º 21.426. En su fallo del 27 de octubre, el tribunal de alzada determinó que la regulación, aprobada por el Concejo Municipal en mayo de 2025, infringía la legislación al delegar en un departamento municipal, mediante decreto alcaldicio, la definición de los lugares autorizados para la venta ambulante, en vez de establecerlos directamente en la ordenanza. A ello se sumó la falta de constancia de la opinión previa del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Ante la resolución judicial, la Municipalidad de Valparaíso fijó su postura y confirmó que recurrirá a las instancias superiores para intentar revertir el fallo, argumentando que la normativa se ajusta a los márgenes legales.

“Si bien respetamos la decisión de la Corte de Apelaciones, creemos que la ordenanza se mantiene dentro de los márgenes legales. Los argumentos que sustentan nuestra posición serán expuestos en el recurso que se interponga ante la instancia correspondiente”.

Pese a la resolución que invalida la normativa vigente, la administración comunal aseguró que adoptará medidas para evitar el descontrol del comercio informal en las calles de la Ciudad Puerto. En esa línea, indicó que la alcaldesa instruyó a los equipos técnicos evaluar alternativas para mantener el orden mientras se desarrolla el proceso judicial.

“Sin perjuicio de ello, la alcaldesa instruyó a los equipos técnicos evaluar las alternativas disponibles para resguardar el orden del comercio ambulante y asegurar a la ciudadanía que ese principio seguirá rigiendo en Valparaíso”.

Desde el gobierno comunal también defendieron los resultados de la ordenanza durante los meses en que estuvo vigente, destacando su aporte al ordenamiento de espacios públicos emblemáticos, como el Mercado Cardonal, donde, según señalaron, se ha logrado mantener el orden y evitar la proliferación de vendedores ambulantes.

“Esta ordenanza ha sido una herramienta clave para mantener ese orden. Gracias a ella, por ejemplo, el Mercado Cardonal se mantiene limpio y ordenado, sin proliferación de comercio ambulante y con presencia de comercio establecido”.

Finalmente, las autoridades municipales reiteraron su compromiso con el ordenamiento de la comuna y la seguridad en los espacios públicos, asegurando que continuarán trabajando en esa línea mientras se resuelve la controversia judicial.

“Seguiremos trabajando para que Valparaíso cuente con espacios públicos ordenados, seguros y al servicio de los vecinos y vecinas”.

La decisión judicial abre un nuevo escenario para la regulación del comercio ambulante y el uso del espacio público en Valparaíso. Mientras el Municipio prepara un recurso para defender la ordenanza, también deberá evaluar las adecuaciones técnicas necesarias para cumplir con lo establecido por el tribunal y mantener el control del comercio en las calles de la comuna.

PURANOTICIA