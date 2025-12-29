Municipio de Valparaíso modifica decreto para Año Nuevo: permite pernoctar en borde costero y mantiene cierre de miradores y pasarelas

Desde la Municipalidad de Valparaíso se informó que durante el año 2025 se emitirá un nuevo Decreto Alcaldicio de prohibición, el cual establece modificaciones a las medidas que regirán en el borde costero de la comuna con motivo de la celebración de la fiesta de Año Nuevo.

En este nuevo decreto se levanta la prohibición de pernoctar en el borde costero de Valparaíso, permitiendo que vecinas, vecinos y visitantes puedan permanecer en dicho sector durante las celebraciones. No obstante, con el objetivo de resguardar la seguridad de las personas y prevenir accidentes, se mantendrá el cierre preventivo de determinados miradores y pasarelas.

Las pasarelas que permanecerán cerradas corresponden a las ubicadas en avenida España, específicamente en los siguientes puntos:

Pasarela del Liceo Industrial, cercana a Caleta Portales.

Pasarela de la Universidad Técnica Federico Santa María.

Pasarela de conexión entre Avenida España y Paseo Wheelwright.

Pasarela Yolanda.

Pasarela Diego Portales con Amalia Paz.

Asimismo, los miradores que permanecerán cerrados durante la celebración son:

Mirador Portales.

Mirador Bella Mar.

Mirador Barón.

Mirador Dimalow.

Mirador calle 2, en cerro Alegre.

Mirador Almirante Riveros.

Pérgola del Mirador 21 de Mayo.

Desde el municipio se hizo un llamado a la comunidad a respetar estas medidas, que buscan garantizar una celebración segura y ordenada, permitiendo que el Año Nuevo en Valparaíso se desarrolle de manera responsable y sin incidentes.

