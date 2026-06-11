Municipio de Valparaíso anuncia intervención en el paseo Wheelwright tras denuncias por peligrosa falta de iluminación

La falta de iluminación en distintos tramos del paseo Wheelwright, una de las principales rutas de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar para peatones y ciclistas, generó preocupación entre usuarios habituales, quienes han advertido las dificultades y riesgos que implica transitar en las primeras horas de la mañana o en horario nocturno.

La situación tomó mayor visibilidad luego que un video difundido en redes sociales mostrara el contraste existente a lo largo del borde costero, evidenciando sectores correctamente iluminados y otros que permanecen completamente a oscuras debido a fallas en el suministro eléctrico de algunas luminarias del sector.

Uno de los usuarios que dio a conocer esta problemática fue el viñamarino Alberto García, quien utiliza diariamente el paseo para trasladarse en bicicleta entre ambas ciudades. Según relató, la ruta forma parte de su trayecto habitual hacia su lugar de trabajo y presenta zonas donde la falta de luz dificulta el desplazamiento.

En ese sentido, comentó que existen sectores donde "hay oscuridad absoluta", especialmente en las cercanías del puente de madera, y que las luminarias llevan bastante sin funcionar. "Está oscuro, es como una boca de lobo", describió.

La situación también ha generado inquietud entre quienes transitan regularmente por el lugar debido a la sensación de inseguridad que provoca la escasa iluminación, tanto por el riesgo de ser víctimas de delitos como por la posibilidad de sufrir accidentes, considerando además el estado que presentan algunos tramos de la ciclovía.

Frente a estos reclamos, el Municipio de Valparaíso informó que ya tomó conocimiento de la problemática y que instruyó acciones para solucionar las fallas detectadas.

En ese sentido, desde la casa consistorial porteña señalaron que "respecto a la situación de falta de iluminación en el paseo Wheelwright, desde el Municipio se informó que ya se tomó conocimiento del problema reportado por usuarios habituales de esta importante vía de conexión entre Valparaíso y Viña del Mar".

Asimismo, precisaron que "los equipos de Alumbrado Público fueron instruidos para intervenir el sector durante esta semana, con el objetivo de restablecer el funcionamiento de los postes de luz que actualmente presentan fallas".

Junto con ello, desde la casa edilicia explicaron que "estas labores buscan reforzar las condiciones de seguridad para peatones, ciclistas y todas las personas que transitan diariamente por el paseo, resguardando así un desplazamiento más seguro durante las primeras horas de la mañana y en horario nocturno".

De esta manera, el Municipio de Valparaíso comprometió una intervención durante los próximos días para recuperar la iluminación en los sectores afectados del paseo Wheelwright, respondiendo así a una demanda planteada por usuarios que utilizan a diario esta concurrida ruta costera entre ambas comunas.

PURANOTICIA