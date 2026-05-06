Municipio de Puchuncaví exige "transparencia" y "rigor" tras irregularidades en información ambiental entregada por ENAP

En el marco de los antecedentes conocidos sobre irregularidades en la información ambiental reportada por la empresa ENAP a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Municipalidad de Puchuncaví informó que sostuvo una reunión de carácter urgente y relevante con representantes de la compañía en la comuna.

Una investigación interna de la firma detectó inconsistencias en los datos entregados a la autoridad ambiental, específicamente en el reporte de cumplimiento de límites de contaminantes, los cuales no reflejarían la realidad, evidenciando posibles cifras alteradas. Esta situación reviste la máxima gravedad, ya que impacta directamente los compromisos establecidos en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) en una zona históricamente afectada por episodios de contaminación.

Frente a estos hechos, el directorio de ENAP informó el inicio de acciones legales contra quienes resulten responsables, además de la realización de una investigación interna exhaustiva cuyo informe deberá estar disponible en un plazo de 15 días. Asimismo, la empresa presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional. En paralelo, la Superintendencia del Medio Ambiente ha iniciado su propia investigación para esclarecer los hechos y determinar eventuales sanciones.

El alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, señaló que "hemos tenido una reunión muy importante, acá en nuestra comuna de Puchuncaví, con la empresa ENAP, para abordar la situación ocurrida al interior de esta empresa".

Asimismo agregó que "como municipalidad, y como alcalde de la comuna, estaremos atentos a la respuesta de la Superintendencia del Medio Ambiente, organismo que deberá analizar la autodenuncia presentada por la empresa ENAP. Esperamos que este proceso se desarrolle con el máximo rigor y transparencia, y que sus resultados vayan en directo beneficio de nuestros vecinos y del resguardo ambiental de nuestra comuna".

El municipio indicó que reafirmaban su compromiso con la protección de la salud de los vecinos y del medio ambiente, exigiendo que todas las investigaciones se desarrollen con total transparencia, celeridad y con sanciones ejemplares en caso de comprobarse responsabilidades.

PURANOTICIA