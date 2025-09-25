Municipio de Concón entregó terreno para mejorar el Centro de Madres Consultorio

El “Centro de Madres Consultorio” verá la renovación completa de su infraestructura tras la entrega del terreno por parte de la Ilustre Municipalidad de Concón, al Servicio de Vivienda y Urbanismo de la región de Valparaíso (SERVIU), quien se encargará de realizar las obras de mejoramiento.

La sede ubicada en Calle 9, posee actualmente 25 vecinas en calidad de miembros, quienes se reúnen diariamente para realizar tejidos, actividades recreativas y gastronómicas, atendiendo a un público que alcanza hasta los 94 años de edad.

El proyecto denominado “mejoramiento sede centro de madres consultorio”, adjudicado a través del programa D.S. N°27 (programa de mejoramiento de viviendas y barrios del servicio), impactará en el aumento de la calidad en cuanto a condiciones de seguridad y habitabilidad, a través de las obras que incorporan una reparación de la estructura completa.

La casa edilicia, realizó aporte del 10% del valor del subsidio entregado por SERVIU, correspondiente a la suma de 230 UF.

Freddy Ramírez, alcalde de Concón señaló que el proyecto “lleva muchos años y nosotros como gestión lo tomamos y desarrollamos todas las acciones, para recuperar un subsidio que en algún principio se había perdido”.

“Logramos reactivarlo, trabajar junto a SERVIU, al centro de madres y nuestra Oficina de Vivienda y hoy, estamos viendo los resultados de aquellas gestiones, que el “Centro de Madres Consultorio”, que tiene una larga tradición e historia acá en la comuna, tendrá una nueva sede, un nuevo espacio comunitario”, cerró el jefe comunal.

En tanto, Gladis Villalon Dupré, presidenta del centro de madres consultorio, indicó que “por fin logramos lo que nosotros queríamos tener hace mucho tiempo. El proyecto, empezó antes de la pandemia, ahora gracias a Dios, vamos a tener una sede nueva y poder disfrutarla más”.

“Yo fui una de las que más molestó al arquitecto llamándole una, dos veces a la semana que es lo que pasaba con la sede (...), con la ayuda del alcalde, con ayuda de la municipalidad, con ayuda del personal de la Oficina de la Vivienda, logramos esto. Por lo menos yo me siento feliz y las socias que están conmigo, yo creo que sienten lo mismo”, finalizó la representante de las vecinas de Concón.

