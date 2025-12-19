Con la "primera piedra", dan inicio a reconstrucción del Club Deportivo Pompeya Sur que fue arrasado por el megaincendio en Quilpué

Con una emotiva ceremonia de colocación de la primera piedra, se dio inicio formal al proceso de reconstrucción del Club Deportivo Pompeya Sur, una de las organizaciones comunitarias más afectadas por el megaincendio de febrero de 2024 en Quilpué, emergencia que destruyó completamente su infraestructura y paralizó la vida social y deportiva de cientos de vecinas y vecinos del sector.

Este hito marca un avance concreto dentro del proceso de recuperación de espacios deportivos en la comuna y la región, gracias a las gestiones conjuntas realizadas por las directivas de los clubes deportivos, organismos de la sociedad civil y el Fondo Nacional de Reconstrucción, que permitieron canalizar del orden de $230 millones adicionales destinados a la reconstrucción de sedes deportivas y equipamiento para clubes afectados.

La seremi (s) del Deporte, Arife Mansur, destacó "es un honor estar aquí en Pompeya Sur, en un hito histórico y relevante porque estamos colocando la primera piedra a la reconstrucción del Club Deportivo Pompeya Sur que fue totalmente devastado por el incendio del 2024. Este hito marca un hecho relevante para la reconstrucción en Quilpué y también en la región de Valparaíso con un aporte casi de $198 millones, donde implica el reconstruir no sólo una estructura deportiva sino también calidad de vida en el sector, seguridad y también un punto de encuentro para tantos vecinos y vecinas”.

El Ministerio del Deporte asumió un rol activo en el levantamiento del proyecto y en la búsqueda de soluciones de financiamiento, logrando su ejecución a través del Fondo Nacional de Reconstrucción, en el marco de la Medida 83 del Plan de Reconstrucción del Gobierno.

Al encontrarse emplazado en terreno municipal, el proyecto es ejecutado por la Municipalidad de Quilpué que, además, estuvo a cargo del diseño del proyecto, que contempla sede social, camarines, cancha deportiva y sistema de alumbrado, además del proceso de licitación.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Fondo Nacional de Reconstrucción, Trinidad Undurraga, valoró que "esta sede social y club deportivo que se destruyó en los incendios de febrero del 2024, hoy día inicia concretamente ese proceso de reconstrucción. Esto es un proceso largo de licitación y de diseño de proyecto a cargo del municipio de Quilpué, que va a durar 120 días. Esperamos tener la inauguración de esta obra en el segundo semestre del 2026. Estamos muy contentos que la colaboración pública privada tiene estos efectos concretos en la reconstrucción. Este es el cuarto club deportivo que se ha financiado a través de aportes de privados, a través del fondo de reconstrucción, junto con equipamiento y estamos muy contentos de iniciar así la obra de este cuarto club deportivo”.

El presidente del Club Deportivo Pompeya Sur, Daniel Mancilla, expresó que "somos nacidos acá, bueno, casi todos los jugadores nacidos acá y yo nacido acá. Entonces, que hayamos perdido nuestro club, que nos costó tanto levantarlo, volverlo al lugar es maravilloso, o sea, súper contento. Lo bueno es que nosotros como club tuvimos harta ayuda, de diferentes instituciones, organizaciones, también de la municipalidad, del Seremi del Deporte, del ministro Jaime Pizarro, que también estuvo aquí en nuestro club. O sea, tuvimos harta ayuda y no nos podemos quejar. Yo creo que por eso se ha dado esto ahora. Ha costado, pero se ha dado. Pero toda la fe de ir a resultar y se dio. Ya estamos en el primer paso, falta ahora la ejecución”.

El inicio de obras permite proyectar su inauguración durante el segundo semestre de 2026, devolviendo al sector un espacio clave para el deporte, la vida comunitaria y la recuperación social tras la emergencia.

