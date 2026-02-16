Municipio de Concón denunciará a entidad organizadora de maratón por eventual fraude y "mal uso de nuestra imagen corporativa"

La municipalidad de Concón informó que tras detectar irregularidades presentará una denuncia por eventual fraude en contra de la entidad que se encuentra organizando la actividad deportiva “4ta media maratón de Concón, entre dunas y mar”.

A través de un comunicado, indicaron que "hemos detectado una serie de irregularidades en la organización de la actividad deportiva “4ta media maratón de Concón, entre dunas y mar”.

Luego detallaron que "dentro de la página, se ha identificado el uso indebido de la imagen municipal, en donde, además, se está realizando un proceso de venta de entradas, para un evento que no se encuentra autorizado ni auspiciado por el municipio".

Con estos antecedentes, la Municipalidad decidió "realizar una denuncia por un eventual fraude a aquellas personas que se pudieran ver afectadas, debido a una venta de entradas a una actividad que no cuenta con ningún tipo de permiso y por el mal uso de nuestra imagen corporativa".

Cabe señalar que en el sitio de la maratón se informa que las entradas “hasta el 28 de febrero” se encuentran en $15.666 para la distancia de 5K y $23.499 el 21K considerando además el costo por servicio.

Asimismo, indican que los primeros tres lugares de las categorías recibirán como premio: una medalla, trofeo y dinero.

